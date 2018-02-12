Семь детских садов построят в Архангельской области за два года

ТАСС, 12 февраля. Семь детских садов планируют построить в ближайшие два года в Архангельской области, на эти цели из федерального бюджета выделят более 750 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба главы региона.

"В ближайшие два года с привлечением федеральных средств мы планируем построить семь новых детских садов. Это позволит создать дополнительно 1240 мест, в том числе 665 - для детей до трех лет", - сказал глава области Игорь Орлов, слова которого приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы, детские сады на 280 мест каждый планируется построить в Котласе и Архангельске. Также власти намерены выкупить помещение под детский сад на 100 мест в строящемся жилом здании в административном центре региона. В настоящее время строительство трех дошкольных учреждений ведется в поселках Турдеевске, Катунино и Каменка. Еще один детский сад в Архангельске на 280 мест планируется построить в рамках жилищных программ.

"Мы планируем очень серьезный объем работ в Архангельске, где на сегодняшний день существует самая большая потребность в дошкольных учреждениях. Новое строительство позволит обеспечить дополнительно 720 мест", - отметил губернатор.

Как уточнили ТАСС в управлении ресурсного обеспечения образования министерства образования и науки Архангельской области, на строительство семи детсадов из федерального бюджета будет выделено более 754 млн рублей. Регионом предусмотрены деньги на софинансование, точная сумма появится после проведения торгов.

Губернатор поручил профильным министерствам и главам муниципальных образований в короткие сроки разработать детальный план проведения всех необходимых процедур для ускорения начала строительных работ, добавили в пресс-службе.