Музей советского детства создают в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Музей советского детства появится в Калининграде на базе Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта, сообщила ТАСС куратор нового музея, директор Центра социально-гуманитарной информатики БФУ Елена Баранова.

"Музей советского детства - это не экспозиции с детскими игрушками, атрибутикой детсадовцев и школьников тех лет, хотя и они будут широко представлены. Советское детство - это советское прошлое нынешних уже бабушек и дедушек, это страницы истории, которые, несомненно, должны знать нынешние дети", - сказала она.

Баранова отметила, что на минувшей неделе ректор БФУ Андрей Клемешев издал приказ о создании музея, который разместится в историческом здании одного из корпусов вуза на улице Чернышевского. В дар музею от горожан и сотрудников университета уже поступило более 1 тыс. вещей, связанных с советским периодом. Значительную часть их составляют книги - детские, научные, специализированные издания, а также игрушки для детей и подростков, предметы быта.

"А одна дарительница принесла нам флакон сохранившихся с прошлого века знаменитых женских духов "Красная Москва", которые общепризнанно являлись визитной карточкой советской парфюмерии, неотъемлемой частью той эпохи. Посетители музея смогут почувствовать их аромат", - замечает собеседница агентства.

Открыть Музей советского детства планируют в марте, однако уже сейчас в главном университетском корпусе организаторы развернули передвижную выставку, на которой представлены детские игрушки шестидесятых-девяностых годов прошлого века, фотографии, школьные принадлежности, книги.

В планах - создание музея-квартиры преподавателя вуза семидесятых-восьмидесятых годов, организация мастер-классов для детей различного возраста с демонстрацией вещей советского периода, рассказами о их создателях и пользователях. К примеру, планируется рассказывать о первых советских телевизорах, один из которых уже имеется в музее, о портативных магнитофонах, с которыми любила гулять молодежь, говорит Баранова. "Надеемся, что новый музей будет интересен калининградцам и гостям города разных возрастов, разных поколений". - сказала куратор музея.