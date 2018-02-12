Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.02:
$ 58.02
€ 71.25
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Музей советского детства создают в Калининграде

В стране
12 февраля, 17:57 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, февраля. /ТАСС

В дар музею от горожан уже поступило более 1 тыс. вещей, связанных с советским периодом

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Музей советского детства появится в Калининграде на базе Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта, сообщила ТАСС куратор нового музея, директор Центра социально-гуманитарной информатики БФУ Елена Баранова.

"Музей советского детства - это не экспозиции с детскими игрушками, атрибутикой детсадовцев и школьников тех лет, хотя и они будут широко представлены. Советское детство - это советское прошлое нынешних уже бабушек и дедушек, это страницы истории, которые, несомненно, должны знать нынешние дети", - сказала она.

Баранова отметила, что на минувшей неделе ректор БФУ Андрей Клемешев издал приказ о создании музея, который разместится в историческом здании одного из корпусов вуза на улице Чернышевского. В дар музею от горожан и сотрудников университета уже поступило более 1 тыс. вещей, связанных с советским периодом. Значительную часть их составляют книги - детские, научные, специализированные издания, а также игрушки для детей и подростков, предметы быта.

"А одна дарительница принесла нам флакон сохранившихся с прошлого века знаменитых женских духов "Красная Москва", которые общепризнанно являлись визитной карточкой советской парфюмерии, неотъемлемой частью той эпохи. Посетители музея смогут почувствовать их аромат", - замечает собеседница агентства.

Открыть Музей советского детства планируют в марте, однако уже сейчас в главном университетском корпусе организаторы развернули передвижную выставку, на которой представлены детские игрушки шестидесятых-девяностых годов прошлого века, фотографии, школьные принадлежности, книги.

В планах - создание музея-квартиры преподавателя вуза семидесятых-восьмидесятых годов, организация мастер-классов для детей различного возраста с демонстрацией вещей советского периода, рассказами о их создателях и пользователях. К примеру, планируется рассказывать о первых советских телевизорах, один из которых уже имеется в музее, о портативных магнитофонах, с которыми любила гулять молодежь, говорит Баранова. "Надеемся, что новый музей будет интересен калининградцам и гостям города разных возрастов, разных поколений". - сказала куратор музея.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калининградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Будет ли в бюллетене кандидат "против всех"?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер и продюсер Дмитрий Соловьев умер в возрасте 43 лет
2
Любовь и лед. Как керлингисты Брызгалова и Крушельницкий шли к Олимпиаде
3
На месте крушения Ан-148 найдено более 1400 фрагментов тел погибших
4
Траньков: Вагнер нужно что-нибудь выиграть, прежде чем критиковать фигуристку Загитову
5
Расследование крушения Ан-148 в Подмосковье. Хроника событий
6
Посольство США в Москве прокомментировало идею переименования улицы у здания дипмиссии
7
Погранслужба Украины подтвердила выдворение Саакашвили из страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама