Росрыболовство и ФАНО будут сотрудничать в изучении Арктики

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Росрыболовство и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) намерены вместе изучать Арктику в рамках соглашения по научному взаимодействию, которое готовится к подписанию. Об этом сообщил в четверг заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на научно-практической конференции "Наука о море в интересах России" во Владивостоке.

"Сегодня открываются новые варианты совместных исследований ученых отраслевых и академических институтов для изучения перспективных районов, таких как Арктика, в первую очередь. Надо сказать, что первые шаги уже сделаны, готовится соглашение по научному взаимодействию между Росрыболовством и ФАНО, уже в плане соответствующая экспедиция на ледоколе, изучаются возможности комплексных исследований лосося на Дальнем Востоке по поручению (вице-премьера РФ - прим. ТАСС) Аркадия Дворковича", - сообщил Шестаков на пленарном заседании конференции.

Научно-практическая конференция "Наука о море в интересах России" открылась в четверг в Дальневосточном федеральном университете и будет продолжаться два дня. На ней, в частности, презентуют разработанную под руководством головного института отрасли ФГБНУ "ВНИРО" Комплексную целевую программу научных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на 2018-2022 годы и с перспективой до 2030 года.

Среди участников конференции - представители федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, Российской академии наук, научно-исследовательских институтов Росрыболовства, образовательных учреждений, рыбопромышленных предприятий и отраслевых объединений. В рамках деловой программы запланированы круглые столы, посвященные аквакультуре, морской биологии, перспективам рыболовства и морских экосистем в условиях меняющегося климата.