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В собственность администрации Приморья переданы кордоны егерей

В стране
15 февраля, 7:52 UTC+3

Кордоны были построены для охраны амурских тигров от браконьеров

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ТАСС. 15 февраля. Современные кордоны для егерей, построенные для охраны амурских тигров от браконьеров, переданы в собственность властям Приморского края, сообщили  в пресс-службе краевой администрации.

"Торжественная передача в собственность администрации Приморского края защитных кордонов, построенных центром "Амурский тигр" прошла в четверг, 15 февраля, в селе Ильмаковка Анучинского района. <…> Кордон в Анучинском районе - один из десяти, построенных центром "Амурский тигр" в Приморье. Аналогичные защитные сооружения уже готовы принимать работников в Пожарском, Чугуевском, Лазовском, Красноармейском, Дальнереченском и Ольгинском районах, а также в Дальнегорском городском округе. На современных и уютных базах будут нести службу работники Государственного охотнадзора и других ведомств", - отмечается в сообщении.

Каждый из кордонов представляет собой несколько строений - жилой дом с тремя комнатами, баню и гараж. Также на кордонах есть лаборатории, где специалисты могут работать с отобранным на местах биоматериалом. Каждый кордон оснащен и техникой - автомобилями, снегоходами и квадроциклами. Постройки автономные - у них есть скважины с водой, электрогенераторы и солнечные батареи. Сотрудники охотнадзора будут нести здесь службу вахтовым методом.

Защитные сооружения появились в тех местах, где, по мнению ученых тигры могут быть особенно уязвимы. В Приморье проект по установке кордонов стал пилотным. Несколько аналогичных сооружений теперь планируется построить в Хабаровском крае, где также обитают тигры.

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