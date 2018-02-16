Суд огласит приговор обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым в пятницу вынесет приговор гражданину Украины Андрею Захтею, обвиняемому в подготовке диверсий на полуострове в 2016 году, сообщили ТАСС в суде.

"Оглашение приговора состоится в пятницу, оно пройдет в открытом режиме", - сказала представитель суда.

Судебные заседания по делу Захтея проходили в закрытом режиме и в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок рассмотрения дела был определен, поскольку обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Выбор особого порядка рассмотрения дела является смягчающим обстоятельством, согласно нормам УПК РФ, суд при рассмотрении дела в особом порядке может назначить наказание не более двух третей от максимального, предусмотренного санкцией статьи УК РФ.

Ссылаясь на закрытость судебного процесса по делу Захтея, представители суда и прокуратуры не оглашали итоги прений, поэтому неизвестно, на каком наказании для обвиняемого настаивает государственное обвинение. Защита Захтея не комментирует ход судебного процесса.

Захтей обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 30 - ч. 2 ст. 281 ("Приготовление к диверсии"), ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия или боеприпасов"), ст. 324 ("Приобретение и сбыт официальных документов и госнаград") и ст. 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов") УК РФ. Он находится под стражей.

ФСБ 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении терактов, которые готовились главным управлением разведки Минобороны Украины. Как следовало из сообщения спецслужб, диверсии готовились на "критически важных элементах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". По делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны и арестованы двое - Андрей Захтей и Евгений Панов.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Захтея было выделено в отдельное производство. Второй обвиняемый, Панов, в настоящее время знакомится с материалами уголовного дела.