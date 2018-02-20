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Керченская паромная переправа возобновила работу

В стране
20 февраля, 3:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, февраля. /ТАСС

Переправа работает по фактической погоде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа возобновила работу. Причиной ее приостановки в понедельник стал туман, сообщает во вторник оператор переправы ООО "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям (паромы осуществляют движение, когда туман рассеивается)" - говорится в сообщении.

Переправа является основной транспортной артерией, связывающей Крым с остальной Россией.

По ней осуществляется транспортировка грузов и пассажиров.

Работа переправы зависит от погодных условий и часто прерывается из-за ветра, тумана, волнения моря.

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