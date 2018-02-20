СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Керченская паромная переправа возобновила работу. Причиной ее приостановки в понедельник стал туман, сообщает во вторник оператор переправы ООО "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям (паромы осуществляют движение, когда туман рассеивается)" - говорится в сообщении.

Переправа является основной транспортной артерией, связывающей Крым с остальной Россией.

По ней осуществляется транспортировка грузов и пассажиров.

Работа переправы зависит от погодных условий и часто прерывается из-за ветра, тумана, волнения моря.