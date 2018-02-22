Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый туристический студотряд создан в КБР для изучения горных маршрутов

В стране
22 февраля, 19:38 UTC+3 НАЛЬЧИК 22 февраля., /ТАСС

Автор проекта "туристский волонтерский отряд "Эльбрус" - студент Института социальной работы, сервиса и туризма КБГУ Станислав Кущев

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС /. Первый туристический волонтерский отряд создан на базе Кабардино-Балкарского госуниверситете (КБГУ), сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"На базе института социальной работы, сервиса и туризма КБГУ прошла первая организационная встреча туристского волонтерского отряда "Эльбрус". Определилась численность отряда - 45 человек, его ядро составили студенты госуниверситета, и члены туристических организаций города. Цель - пропаганда здорового образа жизни, открытие новых, восстановление старых туристических маршрутов, будет 15 подготовительных занятий", - говорится в сообщении.

Автор проекта "туристский волонтерский отряд "Эльбрус" - студент Института социальной работы, сервиса и туризма КБГУ Станислав Кущев, является членом республиканской детско-молодёжной общественной организации волонтеров КБР "Помоги ближнему", благодаря которой проект получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов РФ в размере 2,3 млн рублей. Проектом предусмотрено обучение членов отряда туристическим навыкам, прохождение ими курса выживания в экстремальных условиях, создание специального туристического интернет-сервиса с GPS-треками существующих и новых туристических маршрутов, которые и предстоит проложить отряду.

Общественная организация волонтеров Кабардино-Балкарии "Помоги ближнему" до ноября 2018 года разработает пять пеших маршрутов по горным районам республики.

"Будет, например, пеший маршрут к трем очень красивым высокогорным озерам, еще одну тропу проложим к Нальчику от Чегемских водопадов. От этих же водопадов будет тропа к озеру Гижгит, оно тоже становится популярным. Проект начнется с 15 января, и до 15 ноября все пять троп будут созданы", - сказал ТАСС Кущев.

По данным Фонда президентских грантов (создан весной 2017 года), в число победителей второго конкурса вошли 2,243 тыс. некоммерческих организаций из 85 регионов страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам второго конкурса, составит 4,4 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама