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Лавинная опасность объявлена в девяти районах Сахалина

В стране
23 февраля, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Угроза будет сохраняться 24 и 25 февраля

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ТАСС, 23 февраля. Главное управление МЧС по Сахалинской области предупредило в пятницу жителей региона об опасности схода лавин в девяти районах острова. Угроза будет сохраняться 24 и 25 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ "Сахалинское УГМС", 24 и 25 февраля на лавиноопасных участках Углегорского, Смирныховского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и г. Южно-Сахалинска прогнозируется лавинная опасность", - говорится в сообщении пресс-службы.

В зонах лавинной опасности на Сахалине и Курилах сейчас находится более 40 населенных пунктов, среди которых города Невельск, Холмск, Томари, Углегорск и села Синегорск, Чехов, Новосибирское, Быков, Горнозаводск, Шебунино и другие, а также ряд участков железной и автомобильных дорог.

В год в горах на Сахалине регистрируется сход нескольких тысяч лавин, в пределах населенных пунктов - до нескольких сотен. В сезон 2016-2017 годов специалисты зарегистрировали сход 58 лавин в населенных пунктах, на автомобильные и железные дороги, что было в десять раз меньше средних многолетних данных. В этом году схода крупных лавин, причинивших существенный ущерб или повлекших травмирование людей, зарегистрировано пока не было.

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