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День защитника Отечества отмечают во Владивостоке солдатской кашей и выставкой техники ТОФ

В стране
23 февраля, 7:48 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, февраля. /ТАСС

Праздник завершится артиллерийским салютом из 30 залпов, который будет дан с двух точек в центре города

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ВЛАДИВОСТОК, 23 февраля. /ТАСС/. Выставка военной техники, стоящей на вооружении Тихоокеанского флота (ТОФ), развернута в пятницу на центральной площади Владивостока в честь Дня защитника Отечества. Чтобы гости праздника не замерзли, военные приготовили для них гречневую кашу и горячий чай, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

"Сегодня же в центре города в честь Дня защитника Отечества развернута выставка боевой техники и вооружения, где представлены порядка 15 образцов боевой техники, стоящих на вооружении береговых войск ТОФ. Для обеспечения участников и гостей праздника горячим питанием и чаем на главной городской площади работают полевые кухни", - сказал представитель флота, добавив, что военные приготовили для горожан тысячу порций солдатской каши.

Праздник во Владивостоке начался утром с торжественного подъема Андреевских и стеньговых флагов расцвечивания на кораблях. Затем состоялись церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" и стеле "Город воинской славы".

"В Приморье едва ли не каждая семья связана с армией. У нас продолжаются офицерские династии, и все новые поколения выбирают профессию военного, которая для них, как и для их отцов и дедов, становится главным делом жизни. У нашего края богатая военная история и достойное настоящее. Военнослужащие Приморья с честью несут свою нелегкую службу, день за днем обеспечивают безопасность на дальневосточных рубежах России, охраняют покой граждан", - отметил, поздравляя жителей Приморья с праздником, врио губернатора региона Андрей Тарасенко.

Завершится праздник артиллерийским салютом из 30 залпов, который будет дан с двух точек в центре Владивостока. Также праздничные и торжественные мероприятия проходят в Находке, Уссурийске, Артеме, Спасске-Дальнем и районах Приморья.

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