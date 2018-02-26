Минстрой приступил к разработке типовых проектов очистных сооружений на Волге

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России начало создание типовых проектов строительства новых очистных сооружений на Волге, сообщила в понедельник директор департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ РФ Елена Солнцева.

"Учитывая, что в прошлом году внесены изменения в закон о водоснабжении и водоотведении, установлены принципиально иные подходы к нормированию качества сточных вод, Минстрой России в настоящий момент обеспечивает подготовку типовых проектов строительства очистных сооружений… По нашей оценке, в ближайшее время требуется подготовка около 10 проектов строительства новых очистных сооружений, в тех городах, которые исторически имели либо уникальные очистные сооружения либо не имели их вовсе. На сегодняшний момент таких населенных пунктов в РФ около 2%", - сказала она в Казани на круглом столе по реализации проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги".

По ее словам, одним из основных приоритетов должно быть строительство и реконструкция очистных сооружений в малых и средних населенных пунктах, где ситуация с очисткой находится на недостаточном уровне и оказывает существенное влияние на загрязнение Волги.

"Мы считаем, что подготовка таких проектных решений существенно удешевит реализацию концессионных соглашений по строительству очистных сооружений", - добавила Солнцева.

Паспорт приоритетного проекта "Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги" был утвержден 23 сентября 2017 года.

Срок его реализации - 2017-2025 годы.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта потребуется около 245 млрд рублей.

Основная цель проекта - улучшить экологическую ситуацию в бассейне Волги за счет сокращения не менее чем на 80% объема сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Волжского бассейна и мероприятий по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы.