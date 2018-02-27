В Хабаровске открылась дальневосточная медиашкола

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Участники Дальневосточного медиафорума, который проходит в Хабаровске, во вторник дали старт проекту для молодых журналистов "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Как сообщил руководитель проекта Алексей Бабков, набор в школу начнется в апреле.

"Первый учебный год начнется в апреле и закончится в феврале. Мы планируем небольшой, относительно небольшой набор по всему Дальневосточному федеральному округу (ДФО), примерно 45-50 человек", - сказал Бабков на сессии форума, в ходе которой был дан старт проекту.

В медиашколе смогут учиться выпускники последних курсов творческих специальностей, активно сотрудничающие со СМИ, начинающие журналисты с опытом работы до трех лет. "Мы сделали ставку на развитие именно молодых специалистов, на их поддержку. Потому что те, кто уже работает пять лет и более, они как специалисты уже состоялись. А люди молодые - они еще многого желают, многого хотят, для них наш проект - способ развиваться", - сказал Бабков.

Образовательная программа медиашколы будет состоять из теоретического курса и практики - раз в квартал будут организовываться творческие слеты с участниками проекта и известными журналистами, блогерами. Слеты планируется проводить в крупных городах Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Якутске. Теоретический курс будет читаться на интернет-площадках. По итогам обучения выпускники медиашколы получат сертификаты повышения квалификации.

Организатором проекта "Медиашкола: Дальневосточный репортер" выступил Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО в партнерстве с ТАСС и рядом других СМИ.

Дальневосточный медиафорум проходит в Хабаровске 26-27 февраля, дискуссионная площадка объединила более 1 тыс. участников - лидеров медиаиндустрии страны, журналистов, блогеров. На сессиях форума участники обсуждают концепцию продвижения Дальнего Востока, результаты применения новых инструментов развития региона, изменение форматов взаимодействия СМИ с читательской аудиторией, симбиоз медиа и технологических платформ, взаимодействие с соцсетями.