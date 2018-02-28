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Более половины земель в Дагестане не поставлены на кадастровый учет

В стране
28 февраля, 22:36 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, февраля. /ТАСС

По словам прокурора республики Дениса Попова, надзор за исполнением земельного, градостроительного и налогового законодательств "требует существенной активизации"

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МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Более половины земель в Дагестане Росреестром не поставлены на кадастровый учет. Об этом сообщил в среду прокурор республики Денис Попов на коллегии органов прокуратуры Дагестана по итогам работы за 2017 год.

"Имеются пробелы в нормативном регулировании земельных правоотношений. Так, в схеме территориального планирования республики, а также районов и населенных пунктов отсутствуют полные сведения о границах территориальных зон. На кадастровый учет Росреестром поставлено менее половины (42%) от общего количества земель в республике", - процитировала Попова пресс-служба ведомства.

По словам прокурора, надзор за исполнением земельного, градостроительного и налогового законодательств "требует существенной активизации". "В результате бездействия органов контроля, недостаточного прокурорского надзора допускались серьезные нарушения законодательства в этих сферах", - отметил Попов.

Он добавил, что многочисленные нарушения выявлены и в градостроительстве. "Практика незаконной выдачи разрешений на строительство привела к хаотичной застройке в городе Махачкале и других городах республики, перегруженности коммунальной инфраструктуры, аварийным отключениям подачи населению электрической энергии и воды", - сказал прокурор республики.

Попов также отметил, что проведенные комиссией Генпрокуратуры РФ проверки исполнения законов в органах власти и местного самоуправления Дагестана показали "наличие серьезных проблем с соблюдением законности в сферах распоряжения государственной, муниципальной собственностью, землепользования, градостроительства, оплаты труда, охраны природы, ЖКХ, ТЭК и других".

О проверках в Дагестане

Ранее сообщалось о прибытии в Дагестан в середине января спецгруппы Генпрокуратуры РФ в составе 38 прокуроров под руководством заместителя генерального прокурора Ивана Сыдорука для проверки деятельности органов власти. По результатам проверки комиссии Генпрокуратуры в республике в отношении представителей органов власти было возбуждено более 70 уголовных дел.

В конце января в отставку ушел прокурор региона Рамазан Шахнавазов, занимавший пост с 2013 года. Занять вакантную должность предложили прокурору Хакасии Денису Попову, 1 февраля его кандидатуру поддержал республиканский парламент.

Врио главы Дагестана 5 февраля отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер- министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования Шахабаса Шахова в хищении средств из бюджета республики для реализации социальных программ, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

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