Снегопады прекратились на юге России и Урале

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Снегопады, которые накануне обрушились на южные регионы России и ряд других субъектов, парализовав автомобильное движение и авиасообщение, к пятнице закончились, отмечают синоптики. Сложности с транспортным сообщением из-за метелей начались на Дальнем Востоке, в Поволжье из-за морозов школьники освобождены от занятий, а в горных районах Крыма и на Кавказе сохраняется опасность схода лавин.

Вьюга на Сахалине

"Самыми сложными [в ближайшие сутки] погодные условия будут на Камчатке - через нее будет проходить центр циклона, на юге будет сильный ветер, сильный снег вперемешку с дождем, температура - от 0 до минус 5 градусов. На севере Камчатского края - без осадков, температура - минус 20-25 градусов", - рассказал ТАСС представитель центра погоды "Фобос".

Сейчас циклон бушует на Сахалине. Из-за неблагоприятных погодных условий в Сахалинской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях, парализована работа общественного транспорта.

В Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за нулевой видимости не ходят автобусы, снегоуборочная техника не может начать чистить дороги. По поручению мэра, организованы места для временного пребывания жителей, которые не смогли добраться до дома. Возобновить движение автобусы смогут, когда стихнут порывы ветра.

По данным мэрии, сложная ситуация складывается в отдельных отдаленных населенных пунктах, входящих в состав городского округа, где снегом заметает дороги.

Метели в Сибири

Осадков в большинстве регионов Сибири не прогнозируется, однако, как добавили в "Фобосе", находящийся над Ямалом циклон станет причиной снегопадов в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

Кроме того, как сообщалось ранее, все еще действует штормовое предупреждение на севере Красноярского края. Из- за сильной метели и практически нулевой видимости закрыты дороги в аэропорт Алыкель. Накануне у рудника "Скалистый" прошла спасательная операция 37 рабочих компании "Thyssen Schachtbau GmbH", чьи автобусы были занесены снегом. В пятницу жителям Норильска, учащимся, работающим или живущим в районе Кайеркан и Центральном районе, из-за сильной метели рекомендовано не ходить в школу и на работу.

По данным "Фобоса", в ближайшие сутки под влиянием циклона будет находиться и большая часть Сибири. В Красноярском крае прогнозируется минус 12-17 градусов, на севере - около минус 25. В Иркутской области и Бурятии, которые находятся в зоне влияния атмосферного фронта, днем температура воздуха может составлять минус 5-10 градусов.

На Урале погода ожидается без аномалий. Метель, которая бушевала в Ямало-Ненецком автономном округе в первый день весны, внесла коррективы в работу региональных зимников и вертолетного сообщения. В пятницу стихия утихла. Три из четырех региональных зимников, закрывшихся из-за сильной метели, возобновили свою работу. Аэропорты округа также работают в штатном режиме.

Морозы в Поволжье

В Саратове держатся морозы. По данным управления МЧС по Саратовской области, температура воздуха в регионе может опускаться до минус 29 градусов. В связи с холодами власти отменили занятия в младших классах школ в областном центре.

"С 1 по 4 классы не будут учиться в первую и вторую смену, а с 5 по 6 класс - в первую смену", - уточнили в комитете по образованию мэрии Саратова. При этом дети учатся дистанционно.

В Оренбургской области МЧС предупреждает о резком похолодании, на 10 градусов. Минувшей ночью температура воздуха достигала 36 градусов мороза.

Лавины на юге

Снегопады накануне парализовали работу аэропорта Симферополя, были закрыты трассы и нарушено авиасообщение в Ростовской области. В пятницу, по данным "Фобоса", таких обильных осадков в этих регионах не ожидается, на Кубани и Северном Кавказе возможны дожди.

В пятницу в Ростове-на-Дону выглянуло солнце, а в некоторых районах области был туман. Несмотря на улучшение погоды, в городе до 5 марта введен режим повышенной готовности. По информации Ростовского гидрометцентра, в регионе ожидаются небольшие осадки, на дорогах - гололедица, температура воздуха днем опустится до минус 8 градусов.

Вечером 1 марта для движения большегрузного транспорта из-за непогоды была закрыта Военно-Грузинская дорога, которая ведет из Владикавказа в Тбилиси и соединяет Россию со странами Закавказья. В России дорога проходит по территории Северной Осетии. Кроме того, МЧС предупреждает о лавинной опасности в нескольких регионах Северного Кавказа, а также в Крыму. "При обильном выпадение снега и последующим повышение температуры воздуха на снежных склонах Крымских гор возможны сходы лавин, что потенциально опасно для людей, находящихся в горно-лесной зоне в этот момент", - говорится в сообщении крымского управления МЧС.

Альпинистам и любителям зимнего отдыха рекомендуют воздержаться от прогулок в горной местности. Для ликвидации снежных обвалов в готовность приведены дорожные службы Республики Крым, а также специализированная техника и оперативные группы. По данным Крымского гидрометцентра, после прошедшего накануне снегопада и морозов в ближайшие сутки на полуострове ожидается потепление. Температура воздуха ночью составит до плюс 3 градусов, днем - до плюс 8 градусов, без существенных осадков.

В ночь на пятницу у побережья Сочи был сильный шторм. По информации управления МЧС по Краснодарскому краю, высота волн достигала четырех метров. В Красной Поляне - горнолыжном курорте в окрестностях Сочи - за ночь выпало порядка 50 сантиметров снега, сохраняется опасность схода лавин. Однако закрытые накануне горнолыжные трассы планируется открыть.

"2 марта ожидается переменная облачность, отличная видимость, температура воздуха днем - около минус 8 на Роза Пик", - говорится в сообщении метеослужбы курорта "Роза Хутор".