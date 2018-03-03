Русский музей откроет на петербургском стадионе выставку для футбольных болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Государственный Русский музей и футбольный клуб "Зенит" откроют в субботу совместный проект для болельщиков "Фан-Променад" на стадионе "Санкт-Петербург", сообщили в пресс-службе музея. Программа, подготовленная в преддверии чемпионата мира по футболу, посвящена 120-летию со дня открытия Русского музея.

"Впервые все пришедшие на домашний матч "Зенита" смогут погрузиться в неповторимую атмосферу Русского музея. Гостей ждет масштабная инсталляция работ из коллекции музея, посвященных спорту, увидеть которые можно будет только в рамках юбилейных дней на домашней арене сине-бело-голубых. Это уникальная возможность посетить музей на стадионе и увидеть шедевры русской живописи - произведения Малевича, Гончаровой, Дейнеки на тему спорта", - говорится в анонсе мероприятия.

Выставку "Спорт в искусстве" развернут в холле третьего этажа трибуны А стадиона. "Реальных картин там не будет. Это будет зона с использованием изображений из коллекции Русского музея на тему спорта. Отчасти это будет мультимедийная экспозиция, но на ней также будут репродукции картин, дизайнерски оформленные в плане экспозиции", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

В день открытия совместного музейно-футбольного проекта на стадионе пройдут детские мастер-классы от Русского музея, конкурсы и викторины для болельщиков. Как рассказали в пресс-службе музея, проект, приуроченный к юбилею, может получить продолжение в виде новых совместных акций с петербургским футбольным клубом.