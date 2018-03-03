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Северная Осетия заключила соглашение с "Рыбаков Фондом"

В стране
3 марта, 15:24 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, марта. /ТАСС

В рамках соглашения планируется создание условий для развития социального капитала и региональной сети добровольцев и наставников

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии заключило соглашение с фондом "Институт ускорения экономического развития" ("Рыбаков Фонд"), сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Это первое соглашение, которое подписывается на территории Северного Кавказа, и Северная Осетия в этом плане становится лидером. Я очень надеюсь, что те проекты, которые сегодня формирует наш "Рыбаков Фонд", будут активно развиваться на территории республики. Мы не просто будем помогать, наша команда готова во всем быть полезна вашей территории", - сказала президент фонда Елена Ульянова, ее цитирует пресс-служба.

Соглашение предусматривает создание условий для развития социального капитала в Северной Осетии, региональной сети добровольцев и наставников, налаживание взаимодействия по внедрению лучших инновационных практик в сфере предпринимательства, образования, науки, культуры, искусства, просвещения. Кроме того, фонд будет учить педагогических работников использовать современные образовательные технологии и методы обучения.

"Рыбаков Фонд" - некоммерческая организация, учрежденная в 2015 году, занимается поддержкой предпринимательства, образования и социальных некоммерческих проектов.

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