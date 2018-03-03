Врио главы Дагестана проинспектировал экскурсионный маршрут "Город на берегу моря"

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев проинспектировал туристско-экскурсионный маршрут "Город на берегу моря", разработанный в Махачкале к чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе, сообщила в субботу пресс-служба главы республики. Его сопровождали глава правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов.

"3 марта врио главы республики Владимир Васильев в Махачкале лично проинспектировал туристско-экскурсионный маршрут "Город на берегу моря". Маршрут разработан исходя из наличия туристской инфраструктуры и значимости объектов показа", - говорится в сообщении.

Васильев вместе с сопровождающими его чиновниками посетил этнокультурную площадку "Город мастеров" и Центр народных художественных промыслов, затем направился в исторический парк "Россия - моя история". В старой части города он осмотрел махачкалинские театры, приморский бульвар, летнюю площадку филармонии, а также территории, прилегающие к центральной мечети и Свято-Успенскому кафедральному собору.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске - городе-спутнике Махачкалы. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты UWW. Васильев возглавляет оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата.