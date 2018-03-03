Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.03:
$ 56.66
€ 69.47
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Дагестана проинспектировал экскурсионный маршрут "Город на берегу моря"

В стране
3 марта, 19:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, марта. /ТАСС

Маршрут разработан к чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 3 марта. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев проинспектировал туристско-экскурсионный маршрут "Город на берегу моря", разработанный в Махачкале к чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе, сообщила в субботу пресс-служба главы республики. Его сопровождали глава правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов.

"3 марта врио главы республики Владимир Васильев в Махачкале лично проинспектировал туристско-экскурсионный маршрут "Город на берегу моря". Маршрут разработан исходя из наличия туристской инфраструктуры и значимости объектов показа", - говорится в сообщении.

Васильев вместе с сопровождающими его чиновниками посетил этнокультурную площадку "Город мастеров" и Центр народных художественных промыслов, затем направился в исторический парк "Россия - моя история". В старой части города он осмотрел махачкалинские театры, приморский бульвар, летнюю площадку филармонии, а также территории, прилегающие к центральной мечети и Свято-Успенскому кафедральному собору.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 30 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске - городе-спутнике Махачкалы. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты UWW. Васильев возглавляет оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто может проголосовать уже сейчас
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство
2
Трамп обсудил с Меркель и Макроном заявления Путина о разработке РФ нового оружия
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Эстонию на "Евровидении-2018" представит русская певица Элина Нечаева
5
Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной энергоустановки
6
ЕК: все обязательства по поставкам российского газа в ЕС выполняются в полном объеме
7
Легкоатлеты Софьин и Авдеева получат награды после пересмотра результатов ЧМ-2006 и 2010
Темы дня
Новости партнеров
Реклама