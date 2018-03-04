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Полярная экспедиция "Север без преград" стартовала из Твери на полуостров Канин в Арктике

В стране
4 марта, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Участники экспедиции попробуют установить рекорд России "Самое протяженное путешествие на квадроцикле в условиях Заполярья"

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МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Полярная экспедиция "Север без преград" стартовала на внедорожниках в воскресенье из Твери до полуострова Канин, который расположен в Ненецком автономном округе (НАО) и разделяет Баренцево и Белое моря. Об этом ТАСС сообщил участник экспедиции Евгений Павлов.

"Сегодня мы стартовали из Твери. Впереди почти 5 тыс. км. Цель - достичь метеостанции "Канин Нос" на полуострове Канин, который разделяет Белое и Баренцево моря", - сказал Павлов.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, в экспедиции задействовали четыре транспортных средства - два российский вездехода "Шаман", модифицированный УАЗ, а также специализированный квадроцикл. "Порядка 3,5 тыс. км маршрута проходят по дорогам общего пользования. Внедорожная часть экспедиции - около 1,5 тыс. - охватит населенные пункты Архангельской области, НАО и Коми", - сказали там.

Как ранее сообщал ТАСС, члены экспедиции планируют 18 марта добраться до столицы Ненецкого автономного округа - Нарьян-Мара, где по открепительным удостоверениям проголосуют на выборах президента РФ. Также путешественники совершат попытку установить рекорд России "Самое протяженное путешествие на квадроцикле в условиях Заполярья".

Проект "Север без преград" - совместная инициатива одного из отечественных производителей вездеходов и жителя Тверской области, чытерехкратного чемпиона России по автоспорту Евгения Павлова.

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