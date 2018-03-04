Объем ввода жилья в 2017 году в Ингушетии достиг рекордного уровня

МАГАС, 4 марта. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Ингушетии достиг рекордного уровня в 2017 году, поставленный республиканским минстроем план выполнен на 112%. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ведомства Индира Барахоева.

"Объем ввода жилья в Ингушетии за 2017 год составил 309 тыс. кв. м, что на 13,9% превышает показатель прошлого года. Таким образом, план, поставленный минстроем Ингушетии на 2017 год, перевыполнен на 112%. Достичь этого удалось благодаря реализации приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье", объем финансирования которого составил 1,325 млрд рублей", - рассказала пресс-секретарь министерства.

По ее словам, жильем обеспечили более 950 семей. В 2017 году, несмотря на сложную ситуацию в экономике страны, региону удалось удержать показатель по регистрации и индивидуального жилого строительства, отметила Барахоева. В муниципалитетах республики построено 165 тыс. кв. м жилья. "Эта цифра аналогична объемам 2016 года", - подчеркнула она.

В 2018 году минстрой Ингушетии рассчитывает ввести в эксплуатацию 156,26 тыс. кв. м жилья, из них на территории восьми (из девяти) микрорайонов Магаса - 82,49 тыс. кв. м, а на территории прибрежно-парковой зоны столицы республики - 34,09 тыс. кв. м.