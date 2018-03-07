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Раненую картечью тигрицу оперируют приморские ветеринары

В стране
7 марта, 4:15 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 7, марта. /ТАСС

Животное находится в тяжелом состоянии

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ХАБАРОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Водители лесовозов в Хабаровском крае обнаружили раненую из огнестрельного оружия тигрицу, а специалисты краевого Минприроды отловили хищницу и передали ветеринарам. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник отдела сохранения объектов животного мира Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

"Тигрицу накануне днем обнаружили водители лесовозов. Мы выехали на место, обездвижили ее и передали в приморский центр реабилитации в селе Алексеевка. Тигрица в тяжелом состоянии, у нее серьезное ранение, скорее всего из гладкоствольного ружья - в ней четыре картечи, перебита задняя лапа. Специалисты делают ей операцию", - сказал Колпак.

Он уточнил, что раненого зверя заметили в природном заказнике "Матайский", в трех километрах от поселка Южный района имени Лазо.

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