Раненую картечью тигрицу оперируют приморские ветеринары

ХАБАРОВСК, 7 марта. /ТАСС/. Водители лесовозов в Хабаровском крае обнаружили раненую из огнестрельного оружия тигрицу, а специалисты краевого Минприроды отловили хищницу и передали ветеринарам. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник отдела сохранения объектов животного мира Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак.

"Тигрицу накануне днем обнаружили водители лесовозов. Мы выехали на место, обездвижили ее и передали в приморский центр реабилитации в селе Алексеевка. Тигрица в тяжелом состоянии, у нее серьезное ранение, скорее всего из гладкоствольного ружья - в ней четыре картечи, перебита задняя лапа. Специалисты делают ей операцию", - сказал Колпак.

Он уточнил, что раненого зверя заметили в природном заказнике "Матайский", в трех километрах от поселка Южный района имени Лазо.