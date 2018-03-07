Автоинспекторы в Минеральных Водах провели акцию "Цветочный патруль"

Минераловодские полицейские поздравили около 2 тыс. женщин-водителей с 8 Марта. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, чтобы поздравить женщин, подарить им цветы и пожелать хорошего настроения. Кроме того, автоинспекторы напоминали о необходимости соблюдать правила на дорогах. Многие участницы дорожного движения признались потом, что готовились к серьезному диалогу, но, заметив букеты и сувениры, начинали улыбаться.

Всего на дорогах Ставрополья сформировано 46 "Цветочных патрулей": так сотрудники Госавтоинспекции традиционно поздравляют автолюбительниц в Международный женский день. В некоторых районах и городах полицейские сделали акцент на "автомамах": они подарили водителям традиционные подарки, а малышам в автокреслах — полезные световозвращающие элементы.

Олег Ляхов