"Группа Агроком" намерена вложить в строительство отеля Hyatt в Ростове до 8 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. "Группа Агроком", которая будет достраивать конгресс-отель Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov в Ростове-на-Дону, планирует вложить в проект от 7,5 до 8 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду председатель совета директоров компании Иван Саввиди.

Официальный представитель компании Татьяна Гордина ранее сообщила, что первая очередь конгресс-отеля Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov, который предполагалось возвести к ЧМ-2018, по предварительным расчетам, сдадут в начале лета 2018 года. Для этого заключили соглашение с инвестиционной компанией Внешэкономбанка "ВЭБ Капитал", "согласно которому "Группа Агроком" будет оператором проекта по достройке и введению в эксплуатацию конгресс- центра". При этом она отметила, что новый инвестор не ставит целью сдать объект до начала ЧМ-2018. По словам Гординой, работы на объекте возобновили.

"То, что мы построим - это 100%, сомнений нет никаких. Какие сроки - я только сегодня смогу определить, как пошла работа и какие есть скрытые проблемы, о которых мы на старте не знали. Итоговые цифры, по-моему, более 7,5-8 млрд рублей. Это будут и собственные, и заемные средства", - пояснил Саввиди.

Ранее о том, что ростовский Hyatt, включенный в программу подготовки к ЧМ-2018, скорее всего, не успеют достроить к началу турнира, говорил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Однако, по его словам, объект в любом случае достроят при участии нового инвестора.

По информации пресс-службы ВЭБ, в рамках подписанного соглашения "Группа Агроком" в полном объеме выкупает задолженность ООО "МКЦ-Росевродевелопмент", выступавшей ранее партнером и заемщиком Группы ВЭБ по строительству отеля. Срок действия договора рассчитан на семь лет. Финансовые условия соглашения не раскрываются. Как уточнила представитель нового инвестора, по условиям соглашения "МКЦ- Евродевелопмент" остается основным оператором строительства, при этом "Группа Агроком" получает в нем долю 44%, ранее принадлежавшую дочери бизнесмена Вадима Варшавского.

Hyatt Regency Rostov Don-Plaza строится в центре Ростова-на-Дону с 2010 года. На 18 этажах отеля будут располагаться 188 номеров, 37 апартаментов, торговый центр, офисные и парковочные площади. Строительство приостановили из-за недостатка финансирования. По данным ООО "МКЦ-РосЕвроДевелопмент", готовность объекта сейчас составляет 85%.