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Самарская область готова стать пилотной площадкой для проекта "Билет в будущее"

В стране
7 марта, 16:50 UTC+3 САМАРА САМАРА 7, марта. /ТАСС

Отмечается, что проект поможет школьникам выбрать подходящую профессию

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САМАРА, 7 марта. /ТАСС/. Самарская область готова стать пилотной площадкой для внедрения проекта по профориентации школьников "Билет в будущее". У региона уже есть опыт профориентации в игровом формате для школьников 6-11 классов, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Азаров в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось в Самаре.

"Мы готовы также стать пилотом по внедрению проекта "Билет в будущее", у нас есть здесь достаточно серьезный опыт предыдущего периода, когда для учащихся 6-11 классов мы как раз проводили профориентацию. И здесь есть достаточно серьезные достижения в сфере информационных технологий и робототехники", - сказал он, отметив, что проведение профориентации в игровом формате уже имеет результаты в виде поступления в вузы.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи с участниками всероссийского форума "Наставник" в середине февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству России и АСИ по продвижению новых проектов обеспечить реализацию с 2018 года проекта "Билет в будущее". Объем финансирования определили в размере до 1 млрд рублей, проект охватит не менее 100 тыс. школьников. Оператором проекта стал союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Проект профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов "Билет в будущее" будет основан на цифровой платформе, его могут представить в ближайшее время. Проект предоставит школьникам возможность ближе познакомиться с профессиями и определиться со своим будущим.

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Темы
Самарская область Всероссийский форум "Наставник-2018"
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Азаров, Дмитрий Игоревич Путин, Владимир Владимирович
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