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Глава Крыма отжался 18 раз в рамках всероссийской акции в преддверии выборов президента

В стране
9 марта, 16:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, марта. /ТАСС

Сергей Аксенов передал эстафету главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу отжался 18 раз, присоединившись к приуроченной к предстоящим выборам президента всероссийской акции "Межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну".

"Принял сегодня... [Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318] от моего друга - [губернатора Ярославской области] Дмитрия Юрьевича Миронова... Отжимаюсь 18 раз", - сказал Аксенов. Видеозапись, на которой запечатлено, как руководитель региона выполняет упражнения, в пятницу распространила его пресс-служба.

Принимаю Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от моего друга – Губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова. Отжимаюсь 18 раз. Эстафету передаю своему брату – Губернатору Ингушетии Юнус-беку Баматгиреевичу Евкурову @junusbek_evkurov и нашей крымской молодежи. #крым #спорт #россия #выборы2018 #крымроссиянавсегда

A post shared by Сергей Аксенов (@aksenov.sv) on

Ранее губернатор Ярославской области Миронов сообщил, что сделал в рамках акции 18 бросков по воротам голкипера молодежной хоккейной команды "Локо" Даниила Яковлева.

Глава Крыма Аксенов, в свою очередь, передал эстафету главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову. "Эстафету передаю… [главе Ингушетии] Юнус-Беку Баматгиреевичу Евкурову... и крымской молодежи", - сказал Сергей Аксенов после отжиманий.

Эстафета, организованная Федеральным агентством по делам национальностей и Межрегиональным координационным советом "Единой России", пройдет в разных регионах страны до 18 марта. Организаторы предполагают, что участники выполнят 180 318 упражнений. Число выбрано не случайно - оно символизирует дату голосования. Ранее такие зарядки прошли в Грозном, Махачкале, Назрани, Владикавказе и Нальчике.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

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Темы
Крым Ингушетия Ярославская область Выборы президента РФ - 2018
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Миронов, Дмитрий Юрьевич Аксенов, Сергей Валерьевич Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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