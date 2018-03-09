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Новая школа на 420 мест открыта на Ставрополье

В стране
9 марта, 19:01 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 9, марта. /ТАСС

Общая стоимость работ на двух объектах составила около 230 млн рублей

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ПЯТИГОРСК, 9 марта. /ТАСС/. Новое здание средней школы номер 7 в комплексе с детским садом было торжественно открыто в пятницу в селе Озек-Суат Нефтекумского городского округа Ставрополья. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Общая стоимость работ на двух объектах составила около 230 млн рублей, из которых 188 млн - субсидии краевого бюджета, а 41 млн - муниципальные средства.

"Новое школьное здание заменит старое - использующееся с первой половины прошлого века и сильно изношенное", - сказал директор школы номер 7 Тоймухамед Рамазанов, чьи слова приводит пресс-служба.

Площадь нового двухэтажного здания составляет около 6,3 тысячи квадратных метров, оно рассчитано на 420 учеников. В здании имеются спортивный, тренажерный, актовый и читальный залы, библиотека, медицинский кабинет, пищеблок. На прилегающей территории расположен стадион. Школа построена в комплексе с детским садом на 55 мест.

В 2017 году на Ставрополье было создано более 2,2 тысячи новых мест в школах, свыше 400 - в системе дошкольного образования. С начала года уже торжественно сдан новый корпус школы в Ессентуках на 504 человека, ожидается открытие новой, современной школы со спортивным уклоном в Пятигорске.

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