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В этнодеревне "Гумлокт" в КЧР появились парк и оздоровительный комплекс

В стране
10 марта, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В "Гумлокте" туристы смогут увидеть, как жили абазины несколько столетий лет назад

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Строительство парка и физкультурно-оздоровительного комплекса на территории абазинской этнодеревни "Гумлокт" в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии (КЧР) завершено. Об этом сообщил ТАСС министр туризма, курортов и молодежной политики республики Анзор Эркенов в рамках выставки "Интурмаркет-2018", которая проходит с 10 по 12 марта в Москве.

"В КЧР появится абазинская этнодеревня "Гумлокт" в ауле Красный Восток Малокарачаевского района. Уже начато строительство, благоустроена территория, построен парк и физкультурно-оздоровительный комплекс. В "Гумлокте" туристы смогут увидеть, как жили абазины несколько столетий лет назад", - сказал он, не уточнив сроки завершения строительства.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется открытие первого в республике этнографического комплекса "Алан-Шахар" в Малокарачаевском районе. Местные власти планируют возвести такие комплексы во всех остальных районах региона.

Кроме того, рассматривается возможность включения комплекса "Гумлокт" в Стратегию развития внутреннего и въездного туризма в Северо-Кавказском федеральном округе до 2035 года. Документ разрабатывается в настоящий момент в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию округа.

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