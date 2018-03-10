Архангельские предприятия соответствуют стратегии лесопромышленного комплекса

АРХАНГЕЛЬСК, 10 марта. /ТАСС/. Предприятия группы компаний "УЛК", открытые в субботу в Устьянском районе Архангельской области, соответствуют критериям, которые будут прописаны в новой стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. Об этом сообщил на церемонии открытия объектов замглавы ведомства Виктор Евтухов.

На территории района было открыто три новых объекта лесоперерабатывающей промышленности: производство тонкомерной древесины мощностью 900 тыс. куб. м сырья по входу, пеллетный завод мощностью 150 тыс. тонн древесно- топливных гранул и семеноводческий комплекс по выращиванию сеянцев хвойных пород. Кроме производств в Устьянском районе начали работу несколько объектов социальной сферы: здание регистратуры районной больницы, дом культуры со зрительным залом на 140 мест в поселке Богдановский и ледовый дворец площадью 4 тыс. кв. м в деревне Березник.

"Я хотел бы добавить, что сейчас мы закончили разработку и будем вносить в правительство проект стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, и этот объект, на котором мы сейчас находимся, полностью соответствует принципам, которые в ней заложены. Это принцип увеличения добавленной стоимость на единицу производимой древесины - здесь высокотехнологичное производство, современное оборудование, высокопроизводительные рабочие места", - сказал Евтухов.

Вторым важным принципом, которому соответствуют предприятия, Евтухов назвал комплексную работу предприятия. "[Выстроен весь процесс] - от заготовки леса и заканчивая утилизацией всех отходов, которые появляются. Это одно из основных направлений сегодня, и ко всем инвесторам, которые приходят и реализуют приоритетные инвестиционные проекты в РФ, предъявляются требования по вовлечению в оборот всех отходов, которые появляются [в результате производства]", - заявил он.

Третьим наиболее важным критерием Евтухов назвал создание высокопроизводительных рабочих мест.