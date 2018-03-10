В Архангельской области открыли шесть промышленных и социальных объектов

ОКТЯБРЬСКИЙ /Архангельская область/, 10 марта. /ТАСС/. Три новых промышленных объекта лесного комплекса и три социальных учреждения начали в субботу свою работу в Устьянском районе Архангельской области. Административным центром района, находящимся в нескольких сотнях километров от Архангельска, является поселок Октябрьский. Благодаря новым объектам, полагают власти региона, уже в ближайшее время этот поселок может быть вычеркнут из списка моногородов.

"Сегодняшний день, конечно, особенный - шесть новых объектов мы сегодня открываем. При этом это объекты не только связанные с производством - это и социальные объекты, и, я бы сказал, экологические объекты, что о многом говорит. Немаловажно, что этот инвестиционный проект реализуется вместе с проектами по лесовосстановлению. Президент много в своем послании говорил об экологии, и то, что на этом проекте, впервые, кстати, реализуется очень важный объект, связанный с выращиванием лесного материала, это очень важно", - сказал на церемонии открытия министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Предприятия нового образца

Первая презентация будущего завода по переработке тонкомерной древесины группы компаний "УЛК" состоялась еще в 2013 году. "Еще шесть лет назад на этом месте шумел лес, и то, что сегодня здесь находится производство мирового уровня - лучшее в России по объему производства, по статусу, по качеству оно является образцом в отрасли - это заслуживает самых высоких оценок и слов благодарности всем", - сказал на церемонии открытия губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Как отмечают в пресс-службе компании, необходимость переработки тонкомерной древесины, была очевидна, так как хвойный пиловочник диаметром от 6 до 14 см гораздо эффективнее и выгоднее перерабатывать и получать качественную продукцию, чем отправлять на целлюлозно- бумажные комбинаты по цене ниже себестоимости. Новый завод вырос рядом с действующим производством менее чем за два года. Мощность нового завода - 900 тыс. кубометров хвойного тонкомера в год. С учетом действующего производства на двух заводах Устьянского лесоперерабатывающего комплекса будет ежегодно перерабатываться 1,5 млн кубометров хвойного пиловочника и выпускаться продукция экспортного качества.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, новые предприятия группы компаний "УЛК" соответствуют критериям, которые будут прописаны в проекте новой стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года.

Сохранение экологии и восстановление лесов

Семеноводческий комплекс в Устьянском районе начал свою работу в 2013 году в составе Единого лесопожарного центра области, но по многим причинам не оправдал ожидания по производству качественных сеянцев в нужных объемах. Сейчас объект перезапущен, объем вложенных в него инвестиций превышает 100 млн рублей. Ожидается, что ежегодно на предприятии будет выращиваться не менее 9 млн сеянцев деревьев хвойных пород.

"Менее чем за год были переоборудованы теплицы, обновлено оборудование, заменены все инженерные сети, модернизирована система полива, благоустроена территория комплекса, на качественно новом уровне заработала технология выращивания сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой", - поясняют в пресс-службе "УЛК".

Ввод в эксплуатацию пеллетного завода мощностью до 150 тыс. тонн продукции в год позволит предприятиям "УЛК" выйти на безотходное производство. Так, часть отходов - древесная кора - будет утилизироваться в биокотельной, другая часть - опилки - будет перерабатываться для производства пеллет премиум-класса, которые являются экологически чистым топливом.

Ледовая площадка в Березнике

В деревне Березник Устьянского района открыли новый социальный объект - это круглогодичная ледовая площадка на 4 тыс. кв. м.

"Когда въезжаешь в Березник, видишь, что с одной стороны стоит храм потрясающий, с другой стороны стоит другой храм - храм спорта, который будет для наших мальчишек и девчонок очень важным местом, где можно себя проявить, себя показать. Я больше чем уверена, что здесь будут рождаться новые звезды, появятся новые имена", - сказала на церемонии открытия трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Символический старт работы площадки дал сброс шайбы гостями, среди которых губернатор Архангельской области Игорь Орлов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Разве могли мы мальчишками из простой деревни представить, что к нам сюда приедут столько олимпийских чемпионов: Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Светлана Журова, - это хороший день, мы его надолго запомним. Этот ледовый дворец построен всего за девять месяцев командой, которая занимается реализацией социальных проектов "УЛК", - сказал генеральный директор "УЛК" Владимир Буторин.

Вброшенная гостями на лед шайба также дала старт хоккейному матчу между командами "Легенды хоккея", в которую вошли олимпийские чемпионы и мастера спорта, и сборной "Женской сборной" и команды группы компаний "УЛК".

Ледовая площадка станет местом для постоянных тренировок хоккейного клуба "УЛК" и детских хоккейных команд со всей Архангельской области. Юным хоккеистам уже доступна зона сухих тренировок - зал, где они могут оттачивать технику катания. Кроме того, в планах у спонсоров - открытие на базе площадки фитнес-зала и кафе.

В поселке Октябрьский завершена модернизация регистратуры Устьянской центральной районной больницы, которая уже вошла в проект "Бережливая поликлиника".

В поселке Богдановский на месте старого дома культуры появилось новое здание, в котором созданы помещение для библиотеки и общественных объединений, зрительный зал на 140 мест и танцзал.