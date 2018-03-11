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На Камчатке стартовала гонка на собачьих упряжках "Берингия-2018"

В стране
11 марта, 4:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В путь отправились 15 каюров, представляющих Камчатку, Чукотку и Москву

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ТАСС, 11 марта. Старт гонке на собачьих упряжках "Берингия-2018" дан в воскресенье в селе Мильково Камчатского края. В путь отправились 15 каюров, представляющих Камчатку, Чукотку и Москву, сообщает пресс-служба правительства региона.

Маршрут гонки протяженностью более 2 тыс. км проходит от села Мильково Камчатского края до поселка Марково Чукотского автономного округа. В этом году "Берингия" заявлена на включение в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в мире.

"Каюры вышли на маршрут утром 11 марта. В течение дня им предстоит пройти порядка 95 километров между селами Мильково и Долиновка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в оргкомитете, среди участников девять представителей Камчатки, пять - Чукотки и один - из Москвы. Каюров сопровождают 12 снегоходов с судьями, медиками, ветеринарами и командой подготовки трасс. Им предстоит пройти порядка 2100 км. поделенных на 25 этапов, из которых самый протяженный -105 км.

Каюры отправились на дистанцию в порядке, определенном в субботу во время гонки на Кубок берингийского единства, которая прошла в селе Мильково. Спринтерскую дистанцию в 15 км первым преодолел двукратный чемпион гонок "Берингии", каюр из Елизовского района Камчатки Валентин Левковский.

"Берингия"- проводится ежегодно с 1990 года. Мероприятия, посвященные гонке 2018 года, начались на Камчатке в начале этого месяца. 3 марта в Петропавловске-Камчатском прошел праздник открытия "Берингии", главными героями которого стали юные каюры - участники детской гонки "Дюлин".

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