На Урале отметили 75-ую годовщину формирования дивизии "черных ножей"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Сотни жителей Екатеринбурга приняли в воскресенье участие в торжественном шествии, посвященном 75-й годовщине формирования Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), "дивизии черных ножей", принимавшей участие в сражениях Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье на своей официальной странице в социальной сети Instagramm сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сегодня в Екатеринбурге отмечается важный день — День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Это часть истории Великой Отечественной войны, которой мы на Урале особо гордимся. В 1943 году из трудящихся Урала был набран добровольческий корпус, оружие и технику для которого рабочие нашего края изготовили сверх плана и безвозмездно. На участие в корпусе пришло более 100 тысяч заявок, а отобрали чуть менее 10 тысяч человек. Корпус был сформирован в рекордные сроки и уже 27 июля 1943 года принял первый бой на Курской дуге. Корпус прошёл боевой путь от Орла до Праги, его части получили наименование гвардейских. В составе корпуса сражались танкисты-асы, уничтожившие сотни немецких танков, бронетранспортеров и самоходок. В честь 75-й годовщины формирования корпуса в Екатеринбурге сегодня прошло торжественное шествие. Оно завершилось концертом, среди зрителей которого были и ветераны танкового корпуса: Григорий Владимирович Рыбаков, Петр Филиппович Ушаков, Дмитрий Архипович Ильиных. Зал приветствовал их стоя. Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) Мар 11, 2018 в 5:14 PDT

"Сегодня в Екатеринбурге отмечается важный день - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Это часть истории Великой Отечественной войны, которой мы на Урале особо гордимся <…> В честь 75-й годовщины формирования корпуса в Екатеринбурге прошло торжественное шествие", - сказано в сообщении губернатора.

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В центре Екатеринбурга работает интерактивная площадка, на которой расположилась выставка военной техники времен ВОВ и современной российской армии. На площадке также создали импровизированный военный госпиталь, развернули полевые кухни. В честь юбилейной даты УДТК центр "Каравелла" (оказывает социальную помощь детям - прим. ТАСС) организовал фотовыставку, гости которой могли сфотографироваться на фоне баннера "Я записался в добровольцы Уральского добровольческого танкового корпуса" и получить магнитик со своим изображением в подарок.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, 75 лет назад более 100 тыс. уральских добровольцев оспаривали право повести в бой грозные машины [танки], но только 9 тыс. зачислили в корпус. На сегодняшний день в живых осталось лишь шесть бойцов 10-й гвардейской танковой дивизии - тех, кто в 1943 году с привокзальной площади уходил на фронт.

"Я отобрался в танковый корпус в начале 1943 года. Мы, танкисты, были еще совсем пацанами, мне тогда было 17 лет. Я попал в танковый десант - очень горжусь этим. У немцев тогда была другая установка - у них пехота шла за танками, танкового десанта у них не было, и в этом была наша сила", - привели в департаменте слова ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса Петра Ушакова.

Об УДТК

В 1943 году по инициативе уральских танкостроителей на средства рабочих и колхозников Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне - Пермский край) областей сформировали и оснастили особый Уральский добровольческий танковый корпус. Всего подали более 110 тыс. заявлений с просьбой о зачислении в состав корпуса - в 12 раз больше, чем требовалось.

Специально для танкового соединения в Златоусте выпустили 3356 финских ножей с черными рукоятками. Это отличало бойцов, которых гитлеровцы прозвали "дивизией черных ножей".

Уральские танкисты участвовали во многих наступательных операциях 1943 - 1945 годов. Боевой путь корпуса составил свыше 5,5 тыс. км, из них с боями - 2 тыс. км от Орла до Праги.