Как работает единственный на реке Енисей ледокол

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. "Авраамий Завенягин" на сегодня - единственный ледокол на Енисее, способный работать не в море, а на реке. Он помогает судам в северном порту Дудинка справляться со стихией, способной выбросить флот на берег, а в случае ЧП может спасти от замерзания целый город в Арктике. О службе одного из самых маленьких представителей российского ледокольного флота - в материале ТАСС.

Ледокол финской конструкции

"Завенягин" - небольшое судно, по водоизмещению (масса воды, вытесняемой плавающим судном - прим. ТАСС) он почти в четыре раза меньше, чем "Ермак", с которого начинался арктический ледокольный флот России более ста лет назад. С современными атомоходами "Завенягин" не стоит сравнивать. Зато на его долю выпало столько событий, сколько не переживает иное океанское судно. Воды Енисея, Енисейского залива, а также трех морей: Карского, Лаптевых и Каспийского знакомы северному ледоколу.

"Он - представитель уникальной серии судов, созданной специально для сибирских рек в Финляндии. Малая осадка позволяет работать в условиях мелководья по притокам Енисея. Финским корабелам в свое время была поставлена трудная задача - построить небольшой ледокол с достаточной мощностью, способный работать в суровых северных условиях и при этом пройти под ЛЭП или мостом", - рассказал капитан судна Михаил Гутько.

Финские верфи всегда активно работали над российскими заказами, а сама судостроительная отрасль в этой стране сложилась во время ее вхождения в состав Российской империи. "Завенягин" спущен на воду в 1984 году. Его длина - чуть более 76 метров, ширина - 16,5, высота борта - 4,6 метра. Ледокол назван в честь первого директора Норильского никелевого комбината Авраамия Завенягина и сегодня принадлежит ГМК "Норнильский никель".

Четыре гребных винта вместо трех, алюминиевая надстройка на мощном стальном корпусе - все это сделано для достижения минимальной осадки, чтобы работать на мелководье - складывающаяся мачта, позволяющая проходить даже под низкими мостами в Красноярске.

В советские годы подобных речных ледоколов на Енисее было четыре. Но после развала СССР размер флота сократился, и к концу 90-х удалось сохранить только два судна - "Авраамий Завенягин" и "Капитан Мецайк", который впоследствии перевели работать в Каспийское море.

Чистая работа

Основная работа "Завенягина" начинается осенью, когда льды сковывают северные реки и грозят судоходству в арктических водах. Зона ответственности маленького ледокола - порт Дудинка, что на севере Красноярского края. В паре со своим морским собратом - ледоколом "Дудинка" - они делают подходной канал в порту, а затем "Завенягин" в одиночку скалывает лед у причальной линии, чтобы прошедшие в порт морские суда могли ближе подойти к берегу.

Тяжелая "Дудинка" это сделать не может - слишком большие осадка и вес. Небольшой ледокол Михаила Гутько подходит вплотную к берегу, оставляя позади себя чистый ото льда бассейн. Так проходит до весны, когда с приближением ледохода на Енисее "Завенягин" пробивает во льду так называемый отстойный канал. По нему от буйства стихии, способной выкинуть на берег судно, флот дудинского порта уходит в укрытие.

Там, где нет карт

Привлекается "Завенягин" и для сопровождения караванов во время летней навигации по притокам Енисея. Задача сложная - нужно после ледохода успеть поймать момент большой воды, завести до цели баржи с грузами, пока позволяет уровень реки, поднявшийся от таяния снегов. Фактически в условиях еще не закончившегося ледохода ледокол торит путь каравану.

"Работа сложная, но интересная - экспедиционная. Был случай, пришлось прятаться от мощного ледохода, чтоб не смяло. Нашли укрытие, уткнулись носом в берег, пришвартовались за деревья и три часа ждали, пока спадет энергия природы", - рассказал Гутько.

На Енисее и его притоках до сих пор в ходу карты, сделанные от руки. Судовой ход здесь постоянно меняется, сегодня перекат в одном месте, завтра - в другом. Поэтому изданной и напечатанной где-либо карте в таких местах доверять нельзя, их постоянно обновляют в ручном режиме: отмечают новые мели и перекаты. Чтобы самодельные планы не напоминали схемы пиратских кладов, их оцифровывают и переводят в воспроизводимые компьютером файлы.

Спасатель и источник энергии

На счету "Завенягина" множество спасательных операций, больших и маленьких. Экипаж постоянно "вылавливает" рыбаков, провалившихся в полыньи, бывало, ледокол вытаскивал изо льда не успевшие уйти на зимовку суда и целые караваны Енисейского пароходства. Одна из самых масштабных операций - спасение от замерзания Хатанги, крупного села на востоке Красноярского края с населением почти 3 тыс. человек.

В девяностые годы была нарушена ранее отлаженная система северного завоза топлива в Арктику. То и дело возникали чрезвычайные ситуации с доставкой грузов в северные поселки. Решением проблемы стали ледоколы, которых тогда на Енисее было два - "Завенягин" и однотипный ему "Капитан Мецайк". В 1995 году ледоколы спасли от замерзания поселок Диксон, проведя туда танкер с топливом. В 1998 году "Завенягин" провел танкеры в Хатангу.

В наши дни "Завенягин", помимо своей основной миссии по борьбе со льдом, сам может быть источником энергии для города-порта Дудинки. После модернизации он может выдавать на городскую котельную электроэнергию, которой хватит для обеспечения работы систем отопления на случай ЧС, отметил капитан.

"Еще поработаем. Срок службы обычного судна составляет примерно 50 лет, ледоколов - около 30. Нам, когда-то давно, был спрогнозирован срок в 12,5 лет. Но за счет качественного обслуживания "Завенягин" превзошел его уже в несколько раз", - резюмировал он.