Николо-Сольбинский монастырь примет фестиваль русского гостеприимства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Николо-Сольбинский монастырь в Ярославской области - одна из самых известных православных обителей современной России - примет 12 мая масштабный благотворительный фестиваль русского гостеприимства "Хлеб-да-Сольба". Об этом в понедельник сообщили ТАСС организаторы.

"Этот православный праздник задуман и проводится во имя укрепления народных и семейных традиций, популяризации духовного и патриотического воспитания, здорового образа жизни и просвещения, - отметили представители пресс-службы фестиваля. - Сюда приедут творческие и духовные коллективы из России, Беларуси, Украины, Армении, Грузии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Латвии".

Монастырь находится среди лесов, поэтому гостям праздника предлагают научиться весело проводить время "с пользой для души, а также, не нанося вреда природе". В программе - масштабные народные гуляния на берегу реки, казачьи игры, ремесленные представления и угощение. Например, пройдет чемпионат по приготовлению ухи, выставка хлеба и разнообразные мастер-классы монастырской кухни. В 2017 году на территории монастыря для телекомпании Food Network сняли кулинарный сериал "Паломник с половником".

На открытой сцене, а также в храмах монастыря пройдут концерты разных коллективов: от православных хоров до рок-исполнителей. Особая программа подготовлена для детей. В Николо-Сольбинском монастыре находится один из самых известных православных приютов для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также "Добрая школа на Сольбе" с музыкальным уклоном. Воспитанницы вместе с другими гостями, а также представителями духовенства и участниками фестиваля высадят розовый сад, который станет главным символом праздника монастырского гостеприимства.

Фестиваль "Хлеб-да-Сольба" проводится в Ярославской области в третий раз. Идея праздника принадлежит настоятельнице монастыря игуменье Еротииде (Гажу) и режиссеру, директору фонда "Возрождение русских православных традиций" Александру Ковалеву. ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.