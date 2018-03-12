Воду в горные села Северной Осетии проведут за счет мецената

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 марта. /ТАСС/. Уроженец Северной Осетии, гендиректор Новоангарского обогатительного комбината Владимир Гуриев поможет в обеспечении качественной водой жителей горного поселка Верхний Фиагдон и семи соседних селений, расположенных в Алагирском районе, сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Обследуйте все источники водоснабжения, которые находятся в непосредственности близости от горных населенных пунктов этого куста. Есть все возможности для того, чтобы полностью обеспечить водой горцев, и подавать необходимые объемы жителям Верхнего Фиагдона. Не надо заниматься поиском глобальных проектов. Этот вопрос можно более оперативно и эффективно решить при содействии нашего земляка", - сказал глава республики Вячеслав Битаров во время выездного совещания в Алагирском районе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в настоящее время идет работа по проектированию. Все работы будут выполняться за счет средств мецената. В республику по его поручению приезжали специалисты, которые просчитывали варианты проведения воды и количество возможных источников подачи питьевой воды.

В настоящее время населенные пункты снабжаются питьевой водой за счет источника Царитдон, способного ежесуточно аккумулировать не менее 22 тыс. кубометров воды. Однако периодически возникают проблемы, связанные с его чистотой.