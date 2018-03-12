Новый центр радиологии в Ульяновской области обеспечит около 15 тыс. рабочих мест

УЛЬЯНОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Каждое рабочее место, создаваемое в высокотехнологичном центре медицинской радиологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Димитровграде Ульяновской области, обеспечит создание не менее десяти вакансий в смежных отраслях или в общей сложности около 15 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Каждое рабочее место, которое создается в этом центре, генерирует создание не менее десяти рабочих мест в смежных отраслях. <…> Почти 1,5 тыс. новых рабочих мест в самом медицинском центре, умножайте на десять - вот 15 тыс. рабочих мест", - сказал он в кулуарах заседания экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности.

Губернатор добавил, что это хорошая перспектива прежде всего для молодых людей не только из Ульяновской области, но и для тех, кто готов переехать из близлежащих регионов - Татарстана, Самарской и Пензенской областей.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев в беседе с журналистами отметил, что "Димитровград является одной из главнейших точек в стране в области и радиационной медицины, и тех фундаментальных исследований в области атомной энергетики", которые здесь проходят уже более 50 лет.

Центр предполагается полностью достроить до конца года, стоимость объекта - около 21 млрд рублей. В центре можно будет получить различные виды помощи - пройти диагностику, уточняющую диагностику, лечение, реабилитацию. Центр оборудован уникальным циклотроном бельгийского производства, усовершенствованным Институтом ядерной физики в подмосковной Дубне.

Димитровградский центр станет единственным в РФ и самым крупным в Европе комплексом замкнутого цикла ядерной медицины, в котором будут представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. В учреждении будут оборудованы консультативная поликлиника, протонный центр, корпус радионуклидной терапии и круглосуточный стационар на 312 коек. Пропускная способность протонного корпуса составит 1,2 тыс. пациентов в год. Проект реализуется по государственной программе "Создание федеральных центров медицинских радиологических технологий".