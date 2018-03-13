Все стройки по ФЦП в Севастополе оборудуют видеокамерами

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Все стройки в Севастополе по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года оборудуют камерами видеонаблюдения. Об этом глава города Дмитрий Овсянников сказал, выступая в местном заксобрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства за предыдущий год.

"Я дал поручение повесить камеры видеонаблюдения (на стройках по ФЦП - прим. ТАСС). Чтобы все в режиме онлайн смогли на сайте правительства наблюдать за строительством", - сказал Овсянников.

Глава города отметил, что в прошлом году в Севастополе по ФЦП завершили строительство и реконструкцию 16 объектов, по 20 объектам закончили проектирование.

Ранее сообщалось, что в 2018 году власти города приступили к строительству наиболее крупных объектов по ФЦП - это севастопольский участок федеральной трассы "Таврида", реконструкция объездной дороги Севастополя - Камышового шоссе, строительство кольцевого газопровода, который позволит в дальнейшем обеспечить газом порядка 50 тыс. жителей города, строительство канализационно-очистных сооружений "Южные", благодаря которым планируют к 2020 году прекратить загрязнение моря плохо очищенными сточными водами.