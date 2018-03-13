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Калининградской области передали детский лагерь имени Зои и Александра Космодемьянских

В стране
13 марта, 13:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, марта. /ТАСС

По словам зампреда правительства региона, для создания необходимой инфраструктуры и проведения ремонтно-восстановительных работ в лагере потребуется два-три года

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КАЛИНИНГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Комплекс детского оздоровительного лагеря имени Зои и Александра Космодемьянских в курортном Светлогорске под Калининградом, включенный в программу приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы, безвозмездно передали в собственность Калининградской области. Его будут использовать по прямому назначению. Об этом ТАСС сообщил во вторник зампред областного правительства Илья Баринов.

"На данный момент решение [о передаче] на федеральном уровне принято, соответствующее распоряжение правительства Российской Федерации подписано", - сказал Баринов, заметив, что ранее губернатор области Антон Алиханов обратился в Федеральное агентство по управлению госимуществом c просьбой передать объект региону, чтобы сохранить его именно как детский оздоровительный комплекс.

Площадь земельного участка, на котором расположен комплекс, составляет 32 тыс. 139 кв. м. Лагерь включает около десяти спальных корпусов, административные здания, клуб, медпункт, однако, как отметил Баринов, "техническое состояние лагеря на момент его передачи требует ремонтно-восстановительных работ". "Нами готовится проектно-сметная документация, чтобы привести имущественный комплекс в порядок и воссоздать необходимую инфраструктуру в течение двух-трех лет", - сообщил он.

После проведения необходимых работ лагерь сможет принимать в одну смену от 140 до 180 детей, уточнил зампред областного правительства. "Это позволит увеличить мощность летней оздоровительной кампании и охватить большее количество юных калининградцев, отдыхающих в стационарных загородных лагерях", - отметил он.

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