В КБР турнир посвятили памяти погибших сотрудников ГУ МВД по СКФО

НАЛЬЧИК, 13 марта. /ТАСС/. Около 90 спортсменов в восьми весовых категориях участвуют в турнире по рукопашному бою "Молодежь против терроризма", посвященном памяти погибших сотрудников ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), который проходит во вторник в Нальчике.

"Турнир посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Защищая закон и порядок, эти люди проявили себя перед лицом опасности мужественно и самоотверженно, отдав самое дорогое - жизнь", - отметил, выступая на торжественном открытии, начальник главного управления МВД РФ по СКФО Сергей Бачурин.

Как подчеркнул глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, для жителей республики проведение турнира в Нальчике особо значимо. "Мы не понаслышке знаем, какую угрозу представляет терроризм для общества, глубоко осознаем, насколько важно не дать террористам и экстремистам рекрутировать молодежь в свои ряды", - отметил он.

Торжественное открытие турнира состоялось в спорткомплексе "Гладиатор". В церемонии приняли участие заместитель полпреда президента России в СКФО Валерий Попков, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Как сообщили ТАСС организаторы чемпионата, в нем принимают участие спортсмены со всех регионов округа, как сотрудники органов внутренних дел, так и гражданские лица. Турнир пройдет в течение одного дня.