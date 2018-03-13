Строительство четырех соцобъектов начнется в одном из районов КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 марта. /ТАСС/. Строительство двух детских садов, школы и спорткомплекса начнется в 2018-2019 годах в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства КЧР по итогам встречи главы республики Рашида Темрезова с руководителем администрации района Эдуардом Деревым.

"В этом году начнется строительство детского сада на 75 мест в ауле Вако-Жиле, а в 2019-м - детского сада на 100 мест в селе Садовое. В обоих дошкольных учреждениях, по словам Темрезова, должны быть организованы ясельные группы", - говорится в сообщении.

Еще ряд поручений главы КЧР касался развития районного центра - аула Адыге-Хабль. "В 2018 году должен быть готов проект новой школы в райцентре, а в следующем - начаться строительство. Такие же сроки Темрезов поставил по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, к концу марта Минстрой КЧР представит предложения по решению проблем в здании районной поликлиники. "Также, разумеется, продолжим работу по водоснабжению и ремонту дорог. Органы власти республики и впредь будут оказывать району всяческую поддержку, но и местные власти не должны оставаться в стороне", - приводятся в сообщении слова Темрезова.

Ранее сообщалось, что в КЧР в 2018-2019 годах планируется открыть шесть ясельных групп на 315 мест. На этом году, в частности, намечен ввод в эксплуатацию школы на 260 мест в селе Холоднородниковском, планируется также начать строительство нового корпуса школы №17 в Черкесске на 400 мест и трех спортивных объектов - физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Усть-Джегута, универсальной спортивной площадки в ауле Кумыш и футбольного поля в ауле Эрсакон. Запланирована реконструкция и строительство девяти сельских домов культуры.