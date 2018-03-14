В Мурманске обсудят развитие рыболовства в Арктике

МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Пятая Международная конференция "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", в ходе которой будет обсуждаться международное сотрудничество в сфере арктического рыболовства и обновление мощностей рыбопромышленного комплекса, открывается в среду в Мурманске. Об этом сообщает министерство экономического развития Мурманской области.

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"Основными вопросами на конференции станут обновление производственных мощностей рыбопромышленного комплекса, расширение доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи водных биоресурсов, международное сотрудничество в Арктике в области рыболовства", - сказали в министерстве.

В конференции планируют принять участие порядка 150 человек - представители органов власти, профессиональных, научных сообществ и бизнес-кругов из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также из Белоруссии, Бельгии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Финляндии. Конференцию организовало правительство Мурманской области при поддержке регионального рыбацкого сообщества.

На ней ожидаются выступления представителей Союза рыбопромышленников Севера, Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана, а также Регионального рыбного союза по вопросам развития рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающей отрасли.

Кроме того, на ней выступят представители компаний, работающих в сферах судоремонта и судостроения, производства комплектующих как из России, так и из-за рубежа. В обсуждении также примут участие представители Российского экспортного центра, Союза рыбаков Норвегии, Норвежско-Российской торговой палаты, Всемирного фонда дикой природы и других организаций.

В преддверии конференции в Мурманске также открылась XVIII международная рыбопромышленная выставка "Море. Ресурсы. Технологии", которая традиционно собирает представителей научных учреждений, производственных предприятий и добывающих и перерабатывающих компаний рыбной отрасли.