Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.03:
$ 56.94
€ 70.16
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Мурманске обсудят развитие рыболовства в Арктике

В стране
14 марта, 0:40 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 14, марта. /ТАСС

В конференции планируют принять участие порядка 150 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Пятая Международная конференция "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы", в ходе которой будет обсуждаться международное сотрудничество в сфере арктического рыболовства и обновление мощностей рыбопромышленного комплекса, открывается в среду в Мурманске. Об этом сообщает министерство экономического развития Мурманской области.

СПЕЦПРОЕКТ

Арктика: новые вызовы

Как сделать Северный Ледовитый океан не ареной нового противостояния, а территорией экономического сотрудничества

"Основными вопросами на конференции станут обновление производственных мощностей рыбопромышленного комплекса, расширение доступа рыбохозяйственных организаций к получению доли квоты добычи водных биоресурсов, международное сотрудничество в Арктике в области рыболовства", - сказали в министерстве.

В конференции планируют принять участие порядка 150 человек - представители органов власти, профессиональных, научных сообществ и бизнес-кругов из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Архангельской, Калининградской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также из Белоруссии, Бельгии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Финляндии. Конференцию организовало правительство Мурманской области при поддержке регионального рыбацкого сообщества.

На ней ожидаются выступления представителей Союза рыбопромышленников Севера, Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана, а также Регионального рыбного союза по вопросам развития рыбопромыслового флота и рыбоперерабатывающей отрасли.

Кроме того, на ней выступят представители компаний, работающих в сферах судоремонта и судостроения, производства комплектующих как из России, так и из-за рубежа. В обсуждении также примут участие представители Российского экспортного центра, Союза рыбаков Норвегии, Норвежско-Российской торговой палаты, Всемирного фонда дикой природы и других организаций.

В преддверии конференции в Мурманске также открылась XVIII международная рыбопромышленная выставка "Море. Ресурсы. Технологии", которая традиционно собирает представителей научных учреждений, производственных предприятий и добывающих и перерабатывающих компаний рыбной отрасли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия Санкт-Петербург Арктика сегодня Мурманская область Нижегородская область Архангельская область Ленинградская область Калининградская область
Страны
Литва Россия Польша Бельгия Норвегия Исландия Финляндия Белоруссия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: полковник Захарченко готов дать показания на сотрудников ФСБ
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Захарова: никто не может выдвигать России 24-часовые ультиматумы
4
Биография Олега Табакова
5
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
6
Дональд Трамп произвел перестановки на ключевых постах в своем кабинете
7
Умер соратник Березовского Николай Глушков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама