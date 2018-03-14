Карское море может стать одним из центров рыбодобычи в России

МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Карское море может стать перспективным районом для вылова рыбы, в том числе некоторых редких видов. Об этом заявил в среду в Мурманске на V международной конференции "Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы" начальник управления науки и образования Федерального агентства по рыболовству Сергей Голованов.

"Один из перспективных районов рыболовства - Карское море. В ближайшее время мы подготовим соответствующую программу по перспективным объектам промысла в Карском море", - сказал Голованов.

Он отметил, что одно из главных преимуществ рыболовства в Карском море состоит в том, что оно шельфовое, не соприкасается с территориальными водами других государств. "Поэтому Россия может сама устанавливать правила рыболовства в нем", - отметил представитель Росрыболовства.

Несмотря на то, что теплые течения из Атлантики мало влияют на Карское море, из-за чего оно замерзает зимой, а также несмотря на большое количество попадающей в него пресной воды, Карское море подходит для жизни и развития отдельных видов фауны. Это подтверждают исследования Полярного института рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО, Мурманск), которые особенно активно проводились в 2011-2014 годах, а начаты были почти 20 лет назад.

Ученые установили, что в Карском море водится синекорый палтус, тогда как ранее считалось, что он обитает только в Норвежском и Гренландском морях. Также в этом море есть сайка, мойва, обнаружены скопления камбалы, ерша и краба опилио. "В перспективе возможен рост численности краба, как было в Баренцевом море", - отметил Голованов.

Экосистема Карского моря сбалансирована и устойчива, что делает его перспективным для рыбного промысла