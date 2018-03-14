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Театр оперы и балета Удмуртии поставил оперу о граде Китеже в рамках фестиваля искусств

В стране
14 марта, 18:35 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 14, марта. /ТАСС

Спектакль готовили полностью на собственные средства, бюджет составил 9 млн рублей

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ИЖЕВСК, 14 марта. /ТАСС/. Постановка оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Николая Римского-Корсакова, премьера которой состоится 15 апреля в рамках фестиваля искусств, стала самой дорогой в истории театра оперы и балета Удмуртии, ее бюджет составил около 9 млн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду главный балетмейстер театра Николай Маркелов.

"Около 9 млн рублей, это самый высокий бюджет", - сказал он, отвечая на вопрос о бюджете спектакля.

Маркелов отметил также, что театр готовит оперу полностью на собственные средства, как и многие другие полюбившиеся публике постановки. По его словам, новая опера, которую еще ни разу не ставили в Удмуртии, представляет собой спектакль с использованием современных технологий, с богатыми аутентичными декорациями и сотней специально сшитых для оперы костюмов из бархата, украшенных камнями, жемчугом и золотом.

"Будут грандиозные большие декорации, поставленные на сцене: это огромный станок, планшет, который будет скатываться в бассейн. <…> Это огромные куполообразные декорации со свечами, <…> которые будут светиться. <...> Здесь будет очень сложная машинерия (совокупность театральных механизмов) - подниматься половицы в сцене исчезновения града, вращаться круговорот", - подчеркнул главный балетмейстер театра.

Маркелов рассказал, что подготовка к премьере театру дается непросто и в творческой составляющей. "Требуются колоссальные затраты от театра, если говорить с точки зрения музыки, с точки зрения партитуры, написанной Римским-Корсаковым", - пояснил он.

В театре рассказали, что премьера оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Н. А. Римского-Корсакова состоится 15 апреля в рамках фестиваля искусств "На родине П. И. Чайковского", опера станет кульминации юбилейного 60-го сезона театра.

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