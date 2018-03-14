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Новый энергоблок Ростовской АЭС планируют вывести на полную мощность в мае

В стране
14 марта, 19:33 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, марта. /ТАСС

К этому времени будут выполнены все испытание и получено заключние

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Ростовской АЭС планируют вывести на полную мощность в конце мая 2018 года в рамках опытно-промышленной эксплуатации, к октябрю - сдать его в промышленную эксплуатацию, сообщил журналистам директор АЭС Андрей Сальников.

"По графику мы должны сдать четвертый блок в промышленную эксплуатацию к 1 октября 2018 года: мы должны выйти на 100% (мощности), выполнить все испытания, получить заключения. - сказал он. - Но мы без раскачки идем вперед и фактически на 100% мощности мы планируем выйти уже в мае".

По его словам, к середине апреля на станции планируют завершить этап освоения мощности 75% на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который стартовал 10 марта.

По данным пресс-службы станции, программа этапа опытно-промышленной эксплуатации предусматривает постепенное повышение мощности энергоблока до номинального уровня - 100%. В ходе набора мощности возможны плановые остановки энергоблока № 4 для ревизии оборудования на основании анализа показаний контрольно-измерительных приборов.

 

Энергоблок номер 4

 

Операции по физическому пуску на энергоблоке номер 4 Ростовской АЭС начались 6 декабря 2017 года с загрузки ядерного топлива в реактор. В феврале 2018 Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока номер 4, старт работе энергоблока дал президент РФ Владимир Путин. Энергопуск блока означает начало выдачи электроэнергии в энергосистему страны.

Ростовская АЭС является филиалом концерн "Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион госкорпорации Росатом - "Электроэнергетический"). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок N1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок N2 - в 2010 году, энергоблок N3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.

Концерн "Росэнергоатом" является крупнейшей генерирующей компанией в России и второй в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 27,9 ГВт.

Реализация проекта позволит Ростовской области войти в десятку регионов, имеющих наибольший объем выработки электроэнергии в стране, поставлять электроэнергию в другие субъекты РФ, в том числе Краснодарский край, Ставропольский край и Волгоградскую область.

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