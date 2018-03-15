В апреле планируют открыть строящуюся в Нижнем Новгороде станцию метро "Стрелка"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Готовность станции метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде, которую строят неподалеку от "Стадиона Нижний Новгород" в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу, составляет 94%. Планируется, что станцию запустят 30 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Готовность станции метро "Стрелка" составляет 94%. <…> Мы ежедневно выезжаем на метро. Строительство идет полным ходом, выполнены достаточно большие объемы работ. Все графики составлены таким образом, чтобы в контрактный срок запустить станцию в эксплуатацию, 30 апреля уже должны пойти поезда", - приводит пресс-служба слова и.о. заместителя губернатора региона Антона Аверина.

По его словам, работы по благоустройству новой станции начнут, когда установится плюсовая температура воздуха. Необходимые для благоустройства и сдачи объекта материалы и оборудование уже закупили и они находятся на станции. Отделочные работы внутри самой станции должны завершить к концу марта. 905 человек работают над сдачей объекта круглосуточно в две смены.

"Мы уже практически вышли на финишную прямую по завершению работ. Верхнее строение пути - рельсы, электроэнергия, которая необходима для того, чтобы пошли поезда, автоматика движения поездов, система безопасности - это основные моменты, которые сегодня в центре внимания", - приводит пресс-служба слова генерального директора МУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" Юрия Гаранина.

По данным министерства строительства региона, стоимость контракта строительства станции "Стрелка" составляет 10,396 млрд рублей, в том числе 6,226 млрд рублей предусматривается из федерального, 3,832 млрд рублей - из областного и 21 млн рублей - из городского бюджетов.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует направить 141,6 млн рублей из областного бюджета на завершение строительства станции. В конце января эксперты Главгосэкспертизы выдали положительные заключения по проектной документации, результатам инженерных изысканий и сметной стоимости строительства строящейся Сормовско-Мещерской линии нижегородского метро, ведущей к стадиону "Нижний Новгород", на котором летом пройдут матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу.

О нижегородском метро

Сормовско-Мещерская линия - вторая ветка Нижегородского метрополитена и единственная в России линия с левосторонним движением. Стадион "Нижний Новгород" расположен у слияния Оки и Волги, рядом находится новый микрорайон "Мещерское озеро", откуда до уже работающих станций метро можно добраться только на наземном транспорте. Новая станция метро "Стрелка" появится недалеко от стадиона. Предполагается, что пользоваться станцией будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год.

На данный момент нижегородское метро включает в себя две линии и 14 станций, общая протяженность путей в обоих направлениях составляет 38,8 км. Станции располагаются в пяти из восьми районов города. Среднесуточный пассажиропоток - 130 тыс. пассажиров, это 18% от общего пассажиропотока, перевозимого муниципальным транспортом Нижнего Новгорода.