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В Центральной России силы МЧС привели в повышенную готовность в связи с похолоданием

В стране
15 марта, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

По данным Гидрометцентра, в северной части регионов температура может понизиться до 27 градусов мороза

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Силы и средства МЧС РФ в Центральном федеральном округе переведели в режим повышенной готовности из-за ожидаемых морозов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра министерства.

"В связи с похолоданием проведен комплекс превентивных мероприятий: прогноз доведен до населения, главные управления МЧС РФ, территориальные подсистемы, силы и средства субъектов переведены в режим "повышенная готовность", увеличено количество инженерной техники на дорогах федерального, регионального и местного значения", - сказали в пресс-службе.

Также проверили резервные источники электроснабжения, привели в готовность пункты обогрева и аэромобильные группировки МЧС. В готовности находятся более 14 тыс. специалистов в составе аварийных бригад "МРСК Центра и Приволжья" и свыше 5 тыс. единиц техники.

Как ранее сообщили ТАСС в Гидрометцентре, 15-17 марта на территории большинства субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, усиление скорости ветра до 18 метров в секунду. К 17 марта температура понизится в северной части регионов до 27 градусов мороза.

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