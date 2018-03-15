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Угрожающие безопасности жильцов дома в Дагестане будут снесены

В стране
15 марта, 19:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 15, марта. /ТАСС

Перед сносом они пройдут техническое обследование

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МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Дома, несущие угрозу своим жильцам, будут снесены, заявил в четверг врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Как нам представляется, по тем домам, которые представляют угрозу для жильцов, придется принять крайнее решение. Мы просто снесем их", - сказал Васильев на встрече с представителями строительного комплекса республики.

По его словам, здания, о которых идет речь, должны пройти "техническое обследование на предмет конструктивной безопасности".

"При этом нужно подумать о механизме минимизации финансовых потерь граждан, которые пострадают от недобросовестных застройщиков. Здесь можно будет включить и уголовную ответственность", - добавил глава региона.

Как сообщалось ранее, Васильев также на этой встрече предложил создать специальную межведомственную комиссию по разрешению вопросов, связанных с постановкой на учет и вводом в эксплуатацию построенных без разрешения многоквартирных домов. По его словам, в состав этой комиссии войдут представители власти, самих застройщиков, жильцов и других организаций, "чтобы этот вопрос был предельно прозрачен". Так необходимо поступить потому, что решения придется принимать "немного нестандартные", сказал глава республики.

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