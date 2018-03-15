Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Триумф джаза" открылся в Петербурге выступлениями суперзвезд из США и Великобритании

В стране
15 марта, 22:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, марта. /ТАСС

В этом году фестиваль впервые пройдет в не только в Москве и Санкт-Петербурге, но еще и в Туле

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Выступлениями знаменитых музыкантов из США и Великобритании открылся в пятницу в Петербурге фестиваль "Триумф джаза", считающийся одним из старейших и важнейших смотров в России. Концерт состоялся во Дворце культуры имени Горького.

"Это выступления настоящих суперзвезд. Во-первых, это Рой Харгроув, знаменитый двукратный лауреат премий "Грэмми", знаменитый трубач, который очень-очень давно не был в России. И, конечно же, это Боб Джеймс, который приезжает вообще с первым визитом в Россию со своим сольным проектом - это легендарный композитор, пианист, это человек, у которого есть премия "Грэмми", один из основателей современного джаза вообще как такового", - рассказал ТАСС директор фестиваля Роман Христюк о его хедлайнерах.

Резидент смотра Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана совместно с одним из самых значимых музыкантов на современной британской сцене Тони Момреллом представили публике Северной столицы новую программу в стиле "соул", отметил собеседник агентства.

По словам Христюка, в 2018 году "Триумф джаза" пополнит ряд своих площадок. "В первый раз у нас в этом году фестиваль проходит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но еще и в Туле", - сказал он. Программы везде будут отличаться.

В Москве зрители услышат также Квартет саксофониста из Японии Кена Ота, который записал уже более 30 дисков и с успехом выступает в проектах совместно с современными мэтрами японского джаза. Среди других участников трехдневной программы в столице - Биг-бэнд Башкирской государственной филармонии, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, коллектив Александра Довгополого, пианистка и композитор из США Амина Фигарова со своей группой, а также коллектив "Leonid & Friends". В Туле пройдут два концерта в рамках фестиваля - 16 и 17 марта. На сцене Тульской областной филармонии выступят Квинтет Роя Харгроува, Квартет Олега Бутмана и Московский джазовый оркестр вместе с Тони Момреллом.

Фестиваль "Триумф джаза" был основан Игорем Бутманом в 2001 году. Как отмечается на сайте мероприятия, за это время российской публике представили таких выдающихся джазовых музыкантов, как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Майк Стерн, группу "Take 6" и еще более сотни известных исполнителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Тульская область
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
США расширили санкции в отношении РФ
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама