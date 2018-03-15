"Триумф джаза" открылся в Петербурге выступлениями суперзвезд из США и Великобритании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Выступлениями знаменитых музыкантов из США и Великобритании открылся в пятницу в Петербурге фестиваль "Триумф джаза", считающийся одним из старейших и важнейших смотров в России. Концерт состоялся во Дворце культуры имени Горького.

"Это выступления настоящих суперзвезд. Во-первых, это Рой Харгроув, знаменитый двукратный лауреат премий "Грэмми", знаменитый трубач, который очень-очень давно не был в России. И, конечно же, это Боб Джеймс, который приезжает вообще с первым визитом в Россию со своим сольным проектом - это легендарный композитор, пианист, это человек, у которого есть премия "Грэмми", один из основателей современного джаза вообще как такового", - рассказал ТАСС директор фестиваля Роман Христюк о его хедлайнерах.

Резидент смотра Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана совместно с одним из самых значимых музыкантов на современной британской сцене Тони Момреллом представили публике Северной столицы новую программу в стиле "соул", отметил собеседник агентства.

По словам Христюка, в 2018 году "Триумф джаза" пополнит ряд своих площадок. "В первый раз у нас в этом году фестиваль проходит не только в Москве и Санкт-Петербурге, но еще и в Туле", - сказал он. Программы везде будут отличаться.

В Москве зрители услышат также Квартет саксофониста из Японии Кена Ота, который записал уже более 30 дисков и с успехом выступает в проектах совместно с современными мэтрами японского джаза. Среди других участников трехдневной программы в столице - Биг-бэнд Башкирской государственной филармонии, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, коллектив Александра Довгополого, пианистка и композитор из США Амина Фигарова со своей группой, а также коллектив "Leonid & Friends". В Туле пройдут два концерта в рамках фестиваля - 16 и 17 марта. На сцене Тульской областной филармонии выступят Квинтет Роя Харгроува, Квартет Олега Бутмана и Московский джазовый оркестр вместе с Тони Момреллом.

Фестиваль "Триумф джаза" был основан Игорем Бутманом в 2001 году. Как отмечается на сайте мероприятия, за это время российской публике представили таких выдающихся джазовых музыкантов, как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Майк Стерн, группу "Take 6" и еще более сотни известных исполнителей.