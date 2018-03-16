В Архангельской области установили камеры для раннего обнаружения лесных пожаров

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Система раннего обнаружения лесных пожаров в виде камер видеонаблюдения начала действовать в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.

"Это 15 видеокамер, которые установлены на вышках сотовых операторов. Все они установлены, работают, заканчивается проведение тестирования. Любой желающий сможет зайти на сайт и в режиме реального времени увидеть ситуацию в лесу. После тестирования мы камеры выключим и включим с началом пожароопасного сезона в конце апреля- начале мая", - пояснили в пресс-службе.

Камеры установили на территории Архангельского, Северодвинского, Емецкого, Карпогорского, Вельского, Шенкурского, Вилегодского и Котласского лесничеств. Места установки специалисты определили на основе анализа рисков возгорания в конкретных лесных массивах. Наблюдение камеры ведут в автоматическом режиме, радиус действия 25 километров. Видеосигнал поступает на монитор дежурного региональной диспетчерской службы Единого лесопожарного центра, сигнал тревоги срабатывает в случае появления на изображении дыма.

Средства на приобретение и установку системы - около 5 млн рублей - выделили из федерального и областного бюджетов.

Как отметили в пресс-службе, если система продемонстрирует высокую эффективность, то по итогам сезона будет приниматься решение о ее расширении.

Для обнаружения лесных пожаров в регионе используются и другие современные технические средства. В том числе - космический мониторинг, благодаря которому диспетчер в режиме реального времени получает информацию о температурных аномалиях, которые могут свидетельствовать о пожаре в тайге. Есть и оборудование, позволяющее следить за продвижением грозовых фронтов. В 2017 году ровно половина лесных пожаров в регионе произошла от ударов молний.