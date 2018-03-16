Ученые: незамерзание Карского моря может привести к увеличению осадков в Западной Сибири

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ученые Научного центра изучения Арктики и Института водных и экологических проблем Сибирского отделения (СО) РАН, изучив спутниковые данные, выявили увеличение безледного периода в акватории Карского моря, которое приводит к увеличению влаги в атмосфере. Это может повлиять на изменение погодных условий и увеличение осадков в Западной Сибири, сообщили в пятницу в пресс-службе научного центра.

"Данные спутникового зондирования показали, что с 2012 по 2017 год в акватории Карского моря увеличилось время открытой воды. Даже в зимний период на некоторых участках в районе Новой Земли и полуострова Ямал море долго не замерзало. Продолжительный безледный период привел к увеличению влаги в атмосфере и изменению метеорологических условий в Западной Сибири. С изменениями в Карском море ученые частично связали четырехкратное превышение снеговых запасов на юге Западной Сибири, в том числе на Алтае в 2017 году", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора Института водных и экологических проблем СО РАН Андрея Романова, воздушные арктические переносы оказывают заметное влияние на метеорологические условия региона, принося в него холодный воздух и влагу, а река Обь, берущая начало на Алтае, несет на север вместе со своими водами тепло.

"Наблюдается уже некоторая взаимосвязь: север дает югу увеличение атмосферных осадков, а юг - северу больше тепла. Наша задача изучить эти процессы, исследовать дистанционные маркеры гидролого-климатических изменений, чтобы оценить происходящие в природе изменения и создать систему прогнозирования опасных природных и метеорологических явлений, таких как наводнения, засухи, природные пожары", - приводит пресс-служба слова Романова.

Научный центр изучения Арктики создан в Салехарде (ЯНАО) в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований. Совместно с Институтом водных и экологических проблем СО РАН центром создана Ямальская экологическая лаборатория.

Карское море - окраинное море Северного Ледовитого океана, расположено преимущественно на шельфе. Это одно из самых холодных морей России, его площадь - более 893 тыс. квадратных километров.