Более 1 млрд руб. направят в Карелии на расселение неучтенного аварийного жилья

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Более одного млрд рублей направят в Карелии на расселение 24 тыс. кв. м аварийного жилья, которые ранее не учли из-за халатности чиновников. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе республиканского министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

"Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Карелии о выделении средств на расселение вновь выявленного аварийного жилья. Объем дополнительного финансирования составил более 790 млн рублей. В бюджете республики предусмотрено 267 млн рублей. Таким образом, на завершающий этап программы будет направлено более одного млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, деньги выделяются на расселение 141 аварийного дома или 24 тыс. кв. м жилья, которые ранее не попали в программу по причине чиновничьей халатности.

"Запланировано как строительство жилья, так и приобретение готовых квартир. Новые дома будут построены в Олонце, Кемском и Беломорском районах. Три новостройки возведут в Петрозаводске", - отметили в Минстрое.

Всего, начиная с 2014 года, в Карелии из аварийного жилья переехали более 5 тыс. человек. Площадь расселенного фонда составила 88 тыс. кв. метров. Ранее глава республики Артур Парфенчиков сказал, что регион расселит все аварийное жилье до конца 2018 года.

В феврале 2016 года министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень заявил, что Забайкальский край и Карелия систематически не выполняют программу расселения аварийного жилья и фактически "саботируют ее", несмотря на предоставление им финансирования на реализацию программы. За срыв программы предыдущий руководитель региона Александр Худилайнен получил выговор от президента.