В Приморье сотрудник WWF пострадал от нападения тигрицы в реабилитационном центре животных

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тигрица напала на сотрудника Всемирного фонда дикой природы (WWF) России во время вакцинации в реабилитационном центре в Приморье. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Амурского филиала WWF.

"Во время вакцинации в реабилитационном центре в селе Алексеевка один из тигров нанес травмы Павлу Фоменко, сотруднику Амурского филиала WWF России", - говорится в сообщении.

В ходе плановой вакцинации тигров Фоменко случайно оказался рядом с тигрицей и тигрятами, которых ранее отловили в окрестностях села Алексей-Никольского. Тигрица увидела в этом угрозу и бросилась защищать своих тигрят.

"Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками", - пояснил Фоменко.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.

Как сообщалось, тигрицу пришлось изъять из природы, после того как она начала охотиться на деревенских собак. В начале февраля ее отловили и поместили в реабилитационный центр. Позднее специалисты также поймали двух ее тигрят, которые, оставшись без матери, подвергались опасности.