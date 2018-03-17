Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приморье сотрудник WWF пострадал от нападения тигрицы в реабилитационном центре животных

В стране
17 марта, 4:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Пострадавший находится в больнице, проводится расследование происшествия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Тигрица напала на сотрудника Всемирного фонда дикой природы (WWF) России во время вакцинации в реабилитационном центре в Приморье. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Амурского филиала WWF.

"Во время вакцинации в реабилитационном центре в селе Алексеевка один из тигров нанес травмы Павлу Фоменко, сотруднику Амурского филиала WWF России", - говорится в сообщении.

В ходе плановой вакцинации тигров Фоменко случайно оказался рядом с тигрицей и тигрятами, которых ранее отловили в окрестностях села Алексей-Никольского. Тигрица увидела в этом угрозу и бросилась защищать своих тигрят.

"Тигрица не виновата. Это типичное поведение хищника, защищающего своих детенышей. Просто я проявил неосторожность и спровоцировал нападение. К сожалению, полностью застраховаться от всех неожиданностей ни мне, ни другим моим коллегам, невозможно, потому что мы постоянно имеем дело с хищниками", - пояснил Фоменко.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия.

Как сообщалось, тигрицу пришлось изъять из природы, после того как она начала охотиться на деревенских собак. В начале февраля ее отловили и поместили в реабилитационный центр. Позднее специалисты также поймали двух ее тигрят, которые, оставшись без матери, подвергались опасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: следователи считают, что бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
5
В Сенате США озабочены поставками российских С-400 в Турцию, Китай и Индию
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Посольство России в США заявило о гарантии открытости выборов президента РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама