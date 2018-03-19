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Дороги в аэропорт Норильска открыты для движения транспорта

В стране
19 марта, 5:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Муждугородные трассы перекрыли из-за метели

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель, основную воздушную гавань севера Красноярского края, закрытые из-за метели в воскресенье, открыты для движения транспорта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Штормовое предупреждение объявили на севере региона утром в воскресенье. Из-за метели перекрыли междугородные трассы.

"В 07:50 (03:50 мск) федеральная автодорога А-382 Дудинка - Алыкель и краевая автодорога Норильск - Алыкель" открыта для всех видов транспорта. Аэропорт Алыкель работает по регламенту", - сообщили в МЧС.

По данным управления по ГО и ЧС администрации Норильска, штормовое предупреждение сохраняется в понедельник, видимость на дорогах до двух километров.

Аэропорт Алыкель - расположен примерно в 40 километрах от Норильска и Дудинки, через него осуществляется связь севера Красноярского края, где живут около 200 тыс. человек, с большой землей.

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